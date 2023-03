Audi A1 e Audi Q2, ecco i nuovi allestimenti

Non c’è sempre bisogno di restyling o stravolgimenti per migliorare un’auto già ben apprezzata dal mercato. E’ quello che avrà pensato Audi quando ha rivisto (migliorandole) la piccola A1 e il crossover Q2, che adesso in listino hanno nuovi equipaggiamenti ma prezzi di partenza invariati.

Partiamo dalla piccola Audi A1

In listino avrà un allestimento in meno; la sua gamma si dispiega così su quattro livelli: Base, Business, S line edition e Identity Black, mentre la variante con assetto rialzato si può ordinare negli allestimenti Base, Business e Identity Contrast. L’offerta di A1 che si posiziona su un livello medio alto è contraddistina dalla versione S line edition, che ha i fari full LED, il cruise control adattativo, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e i cerchi in lega da 17”, mentre la Identity Black si riconosce per i dettagli neri sulla carrozzeria, i cerchi in lega Audi Sport da 18” con finiture nere e per i fari full LED. Audi A1 si può guidare con il 1.0 TFSI da 95 CV e cambio manuale (solo nella versione Base o Business), ma anche con il 1.0 da 110 CV e il 1.5 da 150 CV (S line edition e Identity Black, disponibili anche per la 2.0 litri da 207 CV).

Gli allestimenti dell’Audi Q2

In listino ne avrà soltanto cinque: Base, Business, Business Advanced, S line edition e Identity Black. La Business offre di serie una ricca dotazione, grazie alla presenza del navigatore Audi connect, della postazione di ricarica wireless per lo smartphone, del sistema keyless, dell mantenimento di corsia e dei fari posteriori LED, mentre se si sceglie l’allestimento Business Advanced si possono avere in più i cerchi in lega da 17” e il quadro strumenti digitale Audi virtual cockpit. I proiettori LED Audi Matrix e il lane departure warning sono presenti a partire dall’allestimento S line edition. Q2 Identity Black si posiziona al vertice della gamma e si riconosce per gli inserti total black fuori e dentro e i cerchi in lega Audi Sport da 19”. La crossover di Ingolstadt è in listino nelle varianti 30 (110 CV), 35 (150 CV) e 40 (190 CV) a benzina, sono soltanto due le motorizzazioni diesel, la 30 e la 35 TDI da 116 CV e 150 CV. I prezzi di partenza dei due modelli non sono stati ritoccati, per cui l’Audi A1 Sportback parte da un costo di 23.500 (25.600 euro per l’allstreet) e la Q2 da 29.500 euro.