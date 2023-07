Aston Martin Valour: una sportiva unica per i 110 anni del brand [FOTO]

Nel 2023, Aston Martin celebra il suo 110° anniversario con la presentazione della nuovissima Aston Martin Valour, una vettura molto speciale che onora la lunga tradizione del marchio. La Valour è un’auto unica nel suo genere, combinando un look inconfondibile, delle prestazioni di alto livello e un carattere intenso per deliziare gli appassionati con un’esperienza di guida di altissimo livello.

La nuova Valour è un tributo alla storia della casa automobilistica britannica, reinterpretando l’iconica V8 Vantage degli anni ‘70/’80 e la leggendaria Muncher di Le Mans, utilizzando materiali e tecnologie all’avanguardia. La produzione sarà limitata a soli 110 esemplari per tutto il mondo, rendendola una delle Aston Martin più collezionabili.

Dispone di un V12 abbinato a un cambio manuale

Il nuovo modello è destinato a coloro che ricercano un’esperienza di guida davvero coinvolgente. Unica vettura sportiva disponibile con motore V12 anteriore e cambio manuale, offre un approccio di guida tanto classico da essere un unicum nel 2023, rappresentando un emozionante tributo a un’epoca d’oro della guida.

L’Aston Martin Valour è stata realizzata utilizzando tecnologie, metodi e materiali all’avanguardia. Questa splendida auto rappresenta il meglio di Aston Martin di ieri e di oggi ed è l’antidoto alle auto che cercano di isolare il guidatore dall’esperienza di guida.

Un design impeccabile

Il design non è secondo a nessuno. Ispirata alla V8 Vantage originale e alla magnifica RHAM/1 Muncher del 1980, vanta la potenza tipica di una sportiva Aston Martin di ultima generazione. Il design ricorda quello della splendida supercar One-77 mentre il suo carattere incentrato sul guidatore collega la Valour alla one-off Victor.

La nuova Valour offre un’esperienza di guida davvero coinvolgente grazie all’abbinamento di un motore V12 biturbo da 5.2 litri da 715 CV e 753 Nm e un cambio manuale a 6 marce realizzato su misura.

Grazie a un’esclusiva taratura del gruppo propulsore, la grande potenza e la coppia della Valour non conoscono limiti, offrendo al guidatore prestazioni complete e il massimo controllo in ogni marcia.

Non manca un differenziale meccanico a slittamento limitato che esalta il senso di connessione analogica diretta tra auto e guidatore, con il supporto e la rassicurazione dei sistemi elettronici di controllo della trazione e della stabilità.

Per sottolineare le sue caratteristiche dinamiche, la nuova Aston Martin Valour ha delle sospensioni su misura, con ammortizzatori, molle e barre antirollio adattive, tutte studiate specificamente per lei. Queste caratteristiche assicurano qualità di guida e maneggevolezza distinte e ben definite.

Design aerodinamico

Il moderno design aerodinamico è stato incorporato senza sforzo, con una gestione elevata del flusso d’aria che ottimizza la stabilità, ottenendo al contempo un design unico e deciso. Il prominente splitter anteriore e le prese d’aria sui parafanghi anteriori incorporati nei fianchi della Valour lavorano in armonia con il parabrezza posteriore per generare vortici, la coda Kamm elegantemente inclinata verso l’alto e il diffusore prominente per raggiungere l’equilibrio aerodinamico.

Per affinare ulteriormente il suo carattere dinamico unico, la struttura della carrozzeria personalizzata è caratterizzata da pannelli a taglio anteriori e posteriori, da un puntone nelle sospensioni posteriori e da un rinforzo del serbatoio.

Questi elementi massimizzano la rigidità torsionale e laterale, fornendo alle sospensioni una piattaforma ottimizzata per offrire un controllo più preciso della carrozzeria e una maggiore raffinatezza.

Vanta un impianto frenante in carboceramica

Con i freni carboceramici di serie, la Valour ha un’ampia potenza di arresto grazie ai dischi anteriori da 410 mm x 38 mm e alle pinze a sei pistoncini. Al posteriore, i dischi da 360 mm x 32 mm sono abbinati a pinze a quattro pistoncini.

A completare l’impressionante dotazione hardware di Valour, un set di splendidi cerchi da 21” in lega leggera forgiata a nido d’ape, dotati degli pneumatici Michelin Pilot Sport S 5 specifici per Aston Martin Lagonda – 275/35 R21 all’anteriore e 325/30 R21 al posteriore – per una maneggevolezza e una tenuta di strada di livello sia sul bagnato che sull’asciutto.

Tanta personalizzazione

Proseguendo con le caratteristiche, troviamo un abitacolo a due posti, una leva del cambio manuale in alluminio lavorato, titanio, fibra di carbonio o noce e un meccanismo di cambio a vista per enfatizzare la connessione meccanica. Con questo modello, il brand di lusso punta a restituire il coinvolgimento fisico ed emotivo che è andato perso con le auto più moderne.

A rendere unico il veicolo è anche la possibilità di personalizzare la livrea. Separando la carrozzeria in quattro aree (frontale, cofano, fiancate e posteriore), i clienti possono scegliere tra un’ampia gamma di strisce e grafiche dipinte a mano, che possono essere applicate in uno qualsiasi dei 21 colori di vernice.