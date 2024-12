Dopo anni di attesa e anticipazioni, Aston Martin Valhalla è pronta per il debutto ufficiale. La produzione della supercar ibrida plug-in inizierà nel secondo trimestre del 2025, con una tiratura limitata a soli 999 esemplari. Coniugando estetica inconfondibile e tecnologia all’avanguardia, questa vettura rappresenta il culmine della tradizione e dell’innovazione del marchio britannico.

Il cuore dell’Aston Martin Valhalla

Il motore centrale V8 biturbo da 4,0 litri è il più potente mai creato da Aston Martin, erogando 828 CV. A questo si aggiungono tre motori elettrici, che generano ulteriori 251 CV, per una potenza complessiva di 1.079 CV e una coppia di 1.100 Nm. Questa configurazione permette alla Valhalla di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 350 km/h. Il cambio a doppia frizione a 8 marce, con differenziale elettronico posteriore, garantisce transizioni fluide e tempi di cambiata eccezionali.

Tecnologia da Formula 1 per la strada

La stretta collaborazione con Aston Martin Performance Technologies, divisione dedicata alla Formula 1, ha portato a soluzioni innovative per dinamica del veicolo, aerodinamica e materiali avanzati. Il sistema Integrated Vehicle Dynamics Control (IVC) monitora sospensioni, sterzo, frenata e propulsione, garantendo un equilibrio perfetto tra stabilità e agilità.

Un altro elemento distintivo è l’aerodinamica attiva, capace di generare oltre 600 kg di deportanza a 240 km/h. Con elementi come l’ala posteriore a T e lo splitter anteriore mobile, la Valhalla ottimizza la deportanza e la stabilità in base alla velocità e alla modalità di guida.

Quattro modalità di guida per ogni esigenza

La Valhalla offre quattro modalità di guida:

EV : solo elettrico, con un’autonomia di 14 km e una velocità massima di 140 km/h.

: solo elettrico, con un’autonomia di 14 km e una velocità massima di 140 km/h. Sport e Sport+ : combinano il motore V8 con la spinta elettrica per un’esperienza dinamica.

: combinano il motore V8 con la spinta elettrica per un’esperienza dinamica. Race: ideale per la pista, massimizza deportanza e prestazioni.

L’armonia tra estetica e funzionalità

Le linee della Valhalla sono un omaggio alla perfezione funzionale. Superfici scolpite, fibra di carbonio e dettagli come le porte diedrali creano un impatto visivo straordinario. Lo snorkel ispirato alla Formula 1 e il sistema di scarico quad aggiungono un tocco di teatralità. L’abitacolo minimalista è progettato per il massimo coinvolgimento del guidatore. Sedili in fibra di carbonio, volante ispirato alla Formula 1 e un display digitale con modalità Race rendono ogni viaggio unico.

Esclusività e prezzo

Con un prezzo che parte da circa 830.000 euro, la Valhalla si posiziona al vertice delle supercar, superando rivali come Ferrari SF90 e Lamborghini Revuelto. Personalizzazioni su misura potranno aumentare ulteriormente il costo, sottolineando l’esclusività di questa creazione.