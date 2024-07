Aston Martin DBX707 AMR24 Edition: il SUV di lusso ispirato alla F1

Aston Martin ha presentato una versione speciale del suo rinomato SUV, ispirata alla Medical Car ufficiale della Formula 1. Denominata Aston Martin DBX707 AMR24 Edition, questa nuova variante rappresenta un’evoluzione della AMR23, con significative migliorie nell’abitacolo, nel design esterno e una livrea che ricorda le monoposto del team Aston Martin Aramco F1.

Design esterno e colorazioni uniche

L’AMR24 Edition è disponibile in tre distintive colorazioni: Podium Green, Onyx Black e Neutron White. L’esterno del veicolo è arricchito da accenti in Lime Green o Trophy Silver, che sottolineano la parte inferiore del bodykit aggressivo, disponibile in nero lucido o fibra di carbonio.

Questa edizione speciale è dotata di cerchi in lega Fortis da 23 pollici, offerti in finiture nere satinate o lucide, che rappresentano un elemento distintivo rispetto alla versione precedente, l’AMR23. Inoltre, le pinze dei freni sono disponibili in due varianti cromatiche: Racing Green e AMR Lime, richiamando la livrea della monoposto AMR24 di Formula 1.

Interni di lusso e tecnologia avanzata

All’interno, l’AMR24 adotta il cruscotto ridisegnato della recentemente aggiornata DBX707. Tra le principali novità spicca un touchscreen per l’infotainment da 10,25 pollici, un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un sistema audio Bowers & Wilkins da 23 altoparlanti e 1.600 watt, garantendo un’esperienza sonora eccezionale.

Le opzioni per i rivestimenti interni comprendono Onyx Black con cuciture e bordature Lime, oppure una combinazione di Onyx Black e Eifel Green con accenti Lime. Gli accenti interni variano dalla fibra di carbonio ai dettagli in cromo scuro, dalla rete in titanio al cromo satinato.

Aston Martin DBX707 AMR24 Edition, dettagli esclusivi

Tra gli altri dettagli esclusivi della DBX707 AMR24 Edition, spicca un emblema sui battitacco e una cinghia Lime sul pad di ricarica wireless, che aggiungono un tocco di stile e funzionalità all’abitacolo. Questi particolari non solo esaltano l’estetica del veicolo, ma sottolineano anche l’attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali impiegati.