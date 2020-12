Aston Martin DB5: in vendita l’auto dell’agente 007

Ci sono poche auto che hanno lasciato un impatto così importante nel mondo del cinema come l’Aston Martin DB5, la vettura personale dell’agente segreto più famoso del mondo, James Bond. La speciale DB5, fornita di tutti i gadget dell’MI6, è apparsa per la prima volta nella pellicola “Goldfinger” del 1964, come fedele compagna di Sean Connery, ma anche nella saga con Daniel Craig è sempre una pedina importante, compresa l’ultima fatica “No Time to Die”, venticinquesimo film dedicato all’agente 007. Ora è pronta a ritornare in produzione con 25 esemplari, tali e quali a quelli del film.

Presenti tutti i gadget

Due anni fa la casa britannica aveva annunciato il lancio di questo progetto e successivamente sono venuti alla luce i primi cinque esemplari, tutti provvisti dell’occorrente. Quindi all’elenco sono comprese le finte mitragliatrici anteriori ubicate sotto gli indicatori di direzione anteriori, lo scudo antiproiettile retrattile posteriore, le targhe intercambiabili, i coprimozzi affilati, i paraurti semoventi e infine i tubi nascosti nelle luci posteriori dai quali si libera il viscido olio. Anche nell’abitacolo si respirerà e si vivrà un’atmosfera degna dell’agente di Sua Maestà, grazie a un finto monitor per il radar e alle leve per i comandi dei vari strumenti poste dentro al bracciolo. Immancabile il pulsante rosso sistemato sotto al pomello del cambio, che che attiverebbe il sedile eiettabile del passeggero, ovviamente solo per figura.

25 esemplari speciali

I primi cinque esemplari di Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation verranno consegnate ad altrettanti amanti in Europa, USA e Medio Oriente, che tuttavia non hanno potutto modificare l’auto in nulla, in quanto la vernice della carrozzeria è solo ed esclusivamente in argento metallizzato, mentre gli interni sono ordinabili solo in grigio. Per le altre 20 DB5 che verranno prodotte successivamente, la storia non cambia e saranno tali e quali a quelle che James Bond ha guidato in ogni sua pellicola cinematografica. Per chi si vuole sentire un vero agente segreto…