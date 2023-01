All’asta la replica dell’auto di Batman

La replica dell’auto di Batman è in vendita, l’occasione per guidare la vettura del cavaliere oscuro è rappresentata dall’asta di Barrett-Jackson in programma a Scottsdale, in Arizona, dal 21 al 29 gennaio.

L’auto di Batman in vendita richiama quella dei film del 1989 e del 1993

La particolarità della replica della vettura di Batman che sarà battuta all’asta si basa su quella apparsa nei film Batman del 1989, e Batman Returns del 1993. Ma l’aspetto più intrigante riguarda il suo cuore da elicottero. Infatti, a trasmettere il moto alle ruote posteriori tramite un cambio semiautomatico a 4 rapporti, è un motore turboalbero Boeing che, normalmente, viene montato sugli elicotteri. Questo eroga 370 CV e le consente di ottenere prestazioni degne di nota, come una velocità massima di 298 km/h ed uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,9 secondi.

Difficile usarla in città

La replica dell’auto di Batman non è molto pratica da utilizzare per le vie di Gotham City, visto che è lunga più di 6 metri. Per fortuna c’è un dispositivo per alzarla in presenza di dossi in modo da non danneggiare il corpo vettura in fibra di vetro. Sotto le sue forme uniche, c’è un telaio in acciaio, e per combattere i nemici, anche delle mitragliatrici vere, ed un lanciafiamme posteriore. Ovviamente, si tratta di accessori di scena, visto che producono solamente un effetto sonoro.

Un’auto da collezione

Considerando le sue caratteristiche, la vettura replica dell’auto di Batman, è destinata a diventare un oggetto di culto tra gli amanti del genere. Presenta un fascino unico, ma per guidarla al meglio ci vorrebbe il costume d’ordinanza, con tanto di mantello. Difficile capire quanto possa crescere di valore nel tempo, ma si tratta di una vettura particolare, decisamente fuori dal tempo, che ha una schiera di estimatori ben precisi, e presenta soluzioni tecniche particolarmente affascinanti come il motore Boeing preso in prestito da un elicottero. Replica dell’auto di Batman all’asta: le foto Guarda un'altra fotografia →

Foto Barrett-Jackson