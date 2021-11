Asta da capogiro per la Mitsubishi Eclipse di Fast & Furious

Ci sono auto che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, che ha trapassato lo schermo per issarsi dentro al cuore e alla mente degli appassionati. Ne è un esempio la Mitsubishi Eclipse usata da Paul Walker nel primo capitolo della saga cinematografica di “Fast & Furious“, una vettura che ha turbato il sonno e ha attraversato i pensieri di più di una generazione di ragazzi. La “giapponesona” è un vero e proprio mito e in virtù di questo status guadagnato sul campo, all’asta Kissimmee di Mecum Auctions dal 6 al 15 gennaio 2022, sarà necessario un assegno da record per portarsela in garage.

Storia dell’auto

Tutti sanno che Brian O’Conner (interpretato da Paul Walker), agente infiltrato nel mondo delle corse clandestine, utilizzava l’Eclipse per conquistare il rispetto di Dom Toretto (interpretato da Vin Diesel). L’auto, durante il film, fa una brutta fine e l’esemplare ridotto in macerie è adesso esposto in un museo di Las Vegas. Tuttavia, l’Eclipse dell’asta di Mecum Auctions è realmente una di quelle utilizzate durante le riprese della pellicola cinematografica, come attesta la numerosa documentazione ufficiale di “Cinema Vehicle Services”, l’azienda di Los Angeles che fornisce i veicoli alle produzioni filmiche.

Specifiche

L’Eclipse è provvista di un kit carrozzeria firmato Robocar e di un’ala posteriore APR, oltre ai cerchi in lega Axis Model Se7en a sette razze su pneumatici Toyo Proxes, esattamente come si vede nel film. Nell’abitacolo ci sono dei sedili Sparco e una plancia con dettagli in fibra di carbonio. C’è poi il lettore CD Jensen, tipicamente anni 2000. Sotto al cofano, invece, c’è un 2.0 aspirato a 4 cilindri di origine Chrysler con cambio automatico a 4 rapporti. Non si conosce l’entità della cavalleria, potrebbe essere la versione da 140 CV come da 210 CV, entrambe previste di serie su quell’unità. La sorpresa sarebbe scoprire che sotto sotto anche il motore ha ricevuto della modifiche da “Fast & Furious“.