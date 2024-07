Il 7 luglio ha segnato l’inizio dell’obbligo di installazione di vari sistemi di assistenza alla guida sui nuovi veicoli, in linea con il Regolamento UE 2019/2144. Questo regolamento impone che tutte le nuove auto immatricolate siano dotate di dispositivi tecnologici avanzati, noti come Adas (Advanced Driver Assistance Systems), con l’obiettivo di migliorare sia la sicurezza attiva che passiva dei veicoli. L’intento è ridurre i tassi di incidentalità sulle strade europee.

Principali sistemi di assistenza alla guida

Intelligent Speed Assist (Adattamento intelligente della velocità)

Il sistema riconosce i limiti di velocità indicati dai cartelli stradali e avverte il conducente tramite segnali sonori e visivi. Ogni costruttore può scegliere quali avvisi utilizzare e se implementare la riduzione automatica della velocità. Tuttavia, in caso di intervento del conducente, i limiti possono essere superati.

Automatic Emergency Braking (Frenata automatica di emergenza)

Questo sistema rileva ostacoli come veicoli, ciclisti, motociclisti o pedoni, avvisa il guidatore del pericolo imminente e, se necessario, attiva una frenata automatica. Se il conducente non reagisce prontamente, il sistema interviene. Inoltre, in caso di frenata d’emergenza, le quattro frecce si attivano automaticamente per avvertire gli altri utenti della strada.

Driver Attention Alert (Monitoraggio dell’attenzione)

Grazie a sensori avanzati, questo dispositivo rileva segnali di stanchezza o distrazione nel conducente e lo avvisa, suggerendo una sosta per evitare incidenti.

Lane Keeping System (Mantenimento della corsia)

Il sistema avverte il conducente se il veicolo sta per uscire dalla corsia senza l’uso delle frecce. Interviene, se necessario, per riportare l’auto nella corretta direzione, prevenendo così deviazioni involontarie.

Radar di retromarcia

Durante le manovre in retromarcia, questo sistema rileva ostacoli dietro il veicolo e avvisa il conducente, riducendo il rischio di collisioni.

Scatola nera

Ogni nuovo veicolo dovrà essere dotato di una scatola nera, un dispositivo che raccoglie dati sulle condizioni del veicolo e sull’incidente, fornendo informazioni preziose per la ricostruzione degli eventi.

Alcolock

I costruttori saranno obbligati a predisporre i veicoli per l’installazione di sensori che bloccano l’accensione del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Impatti sulla sicurezza stradale

L’introduzione obbligatoria di questi sistemi rappresenta un passo significativo verso l’aumento della sicurezza stradale in Europa. Molti di questi dispositivi erano già presenti nei veicoli di fascia alta, ma ora diventeranno standard anche nei modelli più economici. L’obiettivo è ridurre il numero di incidenti e le conseguenze derivanti, proteggendo sia i conducenti che gli altri utenti della strada.