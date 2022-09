Ariel Hipercar: quasi 1200 CV elettrici

Una nuova sportiva elettrica è all’orizzonte, si chiama Ariel Hipercar e dovrebbe entrare in produzione entro il 2024. Il costo sarà di circa 1,2 milioni di euro e le prestazioni si annunciano entusiasmanti.

Ariel Hipercar: sembra l’auto di Batman

Prima del suo arrivo in società la Ariel Hipercar è stata svelata in tutte le sue caratteristiche attraverso un prototipo vicinissimo alla versione di “serie”. Nera, con un frontale che sembra creato da ali sovrapposte, e tante pinne che spuntano davanti e dietro, appare come una moderna auto di Batman. Il bello è che il suo peso è di soli 1546 kg, decisamente poco per un’elettrica, a tutto vantaggio delle prestazioni.

Brucia i semafori e sfiora i 250 km/h

Con 4 motori elettrici la Ariel Hipercar è una brucia semafori per eccellenza. Infatti, lo scatto da 0 a 96 km/h è coperto in soli 2,09 s, mentre la velocità massima sfiora i 250 km/h. Inoltre, per andare da 97 a 193 km/h impiega solamente 3,51 s : praticamente quanto una Bugatti Chiron! Merito dei quasi 1.200 CV disponibili sotto il piede destro, 1.196 CV per l’esattezza. Una potenza che la rende capace di dare del filo da torcere alle Hypecar con la Y. Per chi vuole divertirsi, ma con meno veemenza, è prevista una versione con soli 2 motori elettrici dalla potenza dimezzata a 598 CV. In questo modo sarà possibile sfruttare meglio la batteria agli ioni di litio di 62,2 kWh che promette 240 km di autonomia nel ciclo WLTP. Certo, spingendo a fondo l’acceleratore questo dato verrà facilmente disatteso.

Un range extender con turbina a gas