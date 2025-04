App IO: ecco come verificare saldo punti patente e infrazioni

La digitalizzazione dei documenti personali compie un ulteriore passo avanti grazie all’evoluzione dell’app IO, che ora offre nuove funzionalità dedicate alla gestione della patente di guida. Con questa innovazione, gli utenti possono accedere a servizi automobilistici direttamente dal proprio smartphone, rendendo più semplice e immediato il monitoraggio delle informazioni personali legate alla mobilità.

L’app IO, già nota come strumento digitale per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, ha recentemente integrato una serie di opzioni specifiche per la gestione della patente digitale. Gli utenti possono ora consultare il proprio saldo punti patente, visualizzare verbali e infrazioni, oltre a ricevere comunicazioni relative al documento di guida. Tutto questo è accessibile tramite la sezione dedicata denominata “Motorizzazione Civile – Le mie patenti”.

Una delle novità più rilevanti è l’integrazione con IT Wallet, il portafoglio digitale italiano introdotto a dicembre dello scorso anno. Grazie a questa funzionalità, è possibile conservare una versione digitale della patente, eliminando così la necessità di portare con sé il documento fisico. Questa soluzione rappresenta un notevole passo avanti verso una gestione completamente dematerializzata dei documenti personali.

Navigazione semplificata tra i servizi automobilistici

Con l’autorizzazione all’uso dell’app IO, l’accesso al Portale dell’Automobilista diventa immediato e non richiede ulteriori autenticazioni tramite SPID o CIE. Questa ottimizzazione del processo consente di risparmiare tempo e rende più agevole l’accesso alle informazioni personali.

Tra le funzionalità principali messe a disposizione dalla piattaforma troviamo:

Monitoraggio del saldo punti patente

Visualizzazione dei verbali di infrazione

Ricezione di notifiche digitali personalizzate

Ecosistema completo di servizi automobilistici

L’area dedicata alla mobilità all’interno dell’app IO è organizzata in quattro principali categorie, ciascuna progettata per rispondere a specifiche esigenze degli utenti:

I miei pagamenti : consente di gestire e pagare pratiche amministrative, con la possibilità di scaricare le ricevute relative.

: consente di gestire e pagare pratiche amministrative, con la possibilità di scaricare le ricevute relative. I miei veicoli : fornisce un elenco completo dei veicoli intestati, con informazioni sullo stato assicurativo e sulle scadenze per le revisioni.

: fornisce un elenco completo dei veicoli intestati, con informazioni sullo stato assicurativo e sulle scadenze per le revisioni. Le mie patenti : offre dettagli completi sulla patente, incluso lo storico dei punti e la data di scadenza del documento.

: offre dettagli completi sulla patente, incluso lo storico dei punti e la data di scadenza del documento. Le mie pratiche: permette di monitorare lo stato delle richieste in corso presso la Motorizzazione Civile.

Un’app in continua evoluzione

Disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS, l’app IO continua a espandere la propria gamma di servizi. Tra le più recenti innovazioni si distingue il Servizio Notifiche Digitali che consente di ricevere comunicazioni ufficiali con valore legale direttamente sul proprio smartphone.

Queste nuove funzionalità consolidano il ruolo dell’app IO come strumento chiave per semplificare l’interazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Grazie a un ecosistema digitale sempre più integrato, i servizi essenziali diventano più accessibili, efficienti e a portata di mano.