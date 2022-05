Antifurto con catena e lucchetto per l’auto: funzionerà? [Video]

Il proprietario di una Honda Civic, con qualche anno di servizio sulle spalle, è riuscito, senza volerlo, a dare grande visibilità mediatica alla sua anonima berlina a tre volumi. È bastato l’uso di un antifurto con catena e lucchetto per l’auto per catturare la curiosità dei passanti. Uno di questi ha ripreso la scena con il proprio smartphone, piazzando il video sul canale YouTube di ViralHog. Il risultato? Decine di migliaia di visualizzazioni raccolte in poche ore.

Antifurto con catena e lucchetto: come una bicicletta

Ci si chiede cosa abbia fatto di così strano. Ve lo dico subito: per cercare di proteggere la sua auto da eventuali furti, il tizio l’ha incatenata come una bicicletta, con una serie di anelli in metallo che congiungono la maniglia della portiera al cerchio anteriore. Dubito che un dispositivo del genere possa scoraggiare i ladri, ma forse avrà la sua efficacia dissuasiva su alcuni di essi. Spero che nessuno metta alla prova la tenuta della catena.

Tecnologia “vecchia scuola”

Fa specie, in un’epoca di tecnologie satellitari e di soluzioni ingegneristiche molto sofisticate, vedere qualcuno che si affida (forse ingenuamente) a ricette della nonna per tentare di mettere in sicurezza la propria vettura. Il video che mostra il dispositivo di “sicurezza” applicato sulla vecchia Honda Civic è stato girato a Blumenau, nello Stato di Santa Catarina, in Brasile. Forse il proprietario della berlina giapponese non si fida dell’elettronica e preferisce dei blocchi fisici, ma nel caso specifico, però, questi non sembrano particolarmente convincenti. A voi le immagini proposte dal filmato. Buona visione!