Honda Civic 2022: l’11esima generazione della compatta

La Civic è stato il modello più importante per Honda sul suolo europeo durante i suoi quasi 50 anni di storia. Ora il brand introduce una nuova variante, l’undicesima generazione della compatta: la nuova Honda Civic 5 porte 2022. Un’auto che riprende le principali caratteristiche della Honda Civic Sedan 2022 e a cui aggiunge un aspetto più pratico e interni più spaziosi.

Dall’arrivo della prima Civic nel 1972, questo veicolo giapponese ha ottenuto innumerevoli successi in tutto il mondo. E una buona prova di ciò sono le 27 milioni di unità vendute in 170 mercati in tutto il mondo. Con un’estetica più conservatrice rispetto alla precedente generazione, la Civic 5 porte 2022 sarà in vendita in Europa nell’autunno del 2022.

Poche differenze con la Sedan

Sebbene per ora non ci siano molti dettagli, grazie alle immagini possiamo la nuova Honda Civic 5 porte svela un aspetto molto simile a quello della berlina. Le novità estetiche principali sono al posteriore, dove troviamo forme più spigolose grazie a un tetto più inclinato e uno spoiler integrato nel cofano del bagagliaio. I fanali posteriori sono inoltre collegati da una striscia luminosa che aumenta la sensazione di larghezza.

Solo con motorizzazioni ibride

La Honda Civic 5 porte 2022 sarà offerta esclusivamente con motorizzazioni ibride, essendo l’ultimo modello del marchio dotato del sistema e:HEV di Honda. In questo modo e come promesso dall’azienda, tutte le auto commercializzate da Honda in Europa monteranno powertrain ibridi. In altre regioni sarà offerta anche con i quattro cilindri da due litri da 160 CV e 1.5 turbo da 182 CV, anche se per ora non Honda ha indicato se qualcuno di questi sarà disponibile anche nel Vecchio Continente.