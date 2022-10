Anoris T i-Size, segna un’ulteriore rivoluzione tra i seggiolini. Infatti, non solo consente al bambino di viaggiare nel senso di marcia, ma adesso integra anche l’airbag. Non un caso quindi se è stato premiato come vincitore nella sua categoria durante i test di Stiftung Warentest e ADAC.

Anoris T i-Size: il primo seggiolino con airbag

Questo nuovo sistema di protezione per i più piccoli, denominato Anoris T i-Size, è il primo seggiolino con sistema di airbag integrale integrato, ed ha ottenuto nella sua categoria di prodotto un punteggio complessivo senza precedenti di 1.5, nonché un punteggio massimo di 0.9 nella sicurezza in caso di incidente e 1.2 nella categoria generale “sicurezza”. Disponibile nei negozi, ha un costo di 749,95 euro. “Proteggere i bambini più piccoli è sempre stata una sfida. In confronto al corpo, la loro testa è più larga e pesante e la muscolatura del collo non è ancora completamente sviluppata”, afferma il responsabile dello sviluppo Franz Peleska. “Nel caso di impatto frontale, il bambino è ammortizzato dall’ampia superficie dell’airbag e trattenuto dal cuscino di protezione del seggiolino prima che si verifichi un significativo spostamento in avanti. E soprattutto, le zone sensibili della testa e del collo rimangono perfettamente protette”.

Semplice da utilizzare grazie alla sua modulabilità

Anoris T i-Size è omologato secondo la norma UN R129/03, per cui è adatto a bambini fino ai sei anni, e può essere regolato in base alla crescita. Infatti, parte da un’altezza di 76 cm e può arrivare fino 115 cm e può trasportare un peso massimo di 21kg. E’ possibile, inoltre, scegliere tra tre posizioni sedute e sdraiate. Istallarlo è semplice grazie agli indicatori LED ed ai segnali audio di supporto. A corollario di tutta l’operazione, un assistente di sicurezza a bordo informa i genitori se qualche passaggio di sicurezza è stato saltato mentre si sistemava il bambino nel seggiolino auto.

Il vantaggio di essere orientato nel senso di marcia

Per via del suo orientamento nel senso di marcia, Anoris T i-Size consente ai genitori di interagire completamente con i loro bambini, guardarli e comunicare con loro attraverso lo specchietto retrovisore, aumentando così la sicurezza passiva e mantenendo l’attenzione del guidatore rivolta in avanti. A tutto questo si aggiunte il maggior comfort del seggiolino Anoris T i-Size durante i lunghi viaggi in auto, visto che offre libertà di movimento anche ai bambini più grandi, fino ai 6 anni: ben 2 anni in più rispetto a un comparabile seggiolino auto tradizionale.