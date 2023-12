Anche Alfa Romeo avrà la sua Topolino? [VIDEO RENDER]

Alfa Romeo minicar potrebbe davvero essere un’idea per il futuro del Biscione? Per il momento di certo no. Tuttavia dopo il successo di Citroen, Fiat e Opel con Ami, Topolino e Rocks-e, molti pensano che anche altri marchi del gruppo Stellantis possano fare lo stesso. Tra questi anche il Biscione che quindi potrebbe in futuro presentare la sua Alfa Romeo microcar. Per ora ovviamente si tratta solo di un modello immaginario non c’è nulla di reale ma sono solo sogni. L’idea però attira molti e infatti nei giorni scorsi sul web è emerso un video render in cui si vede come sarebbe un modello di questo genere con il logo del celebre marchio milanese.

Ecco come potrebbe essere una microcar di Alfa Romeo

Si tratta di un video del canale YouTube Mahboub1 che immagina così un futuro quadriciclo elettrico del Biscione. Appare evidente che lo stile del modello sarebbe molto vicino a quello di Citroen Ami e nuova Fiat Topolino. Del resto la base sarebbe la stessa. Sebbene questo tipo di veicolo stia avendo un grandissimo successo pare davvero difficile che anche Alfa Romeo possa buttarsi a capofitto in questo segmento di mercato. Sembrano altri per la verità i piani della casa milanese che vuole diventare un brand premium globale.

Ricordiamo infatti l’anno prossimo il debutto del SUV compatto Alfa Romeo Milano a cui seguiranno nel 2025 e nel 2026 le nuove Giulia e Stelvio e poi nel 2027 la futura ammiraglia che secondo quanto dichiarato dal CEO Imparato stupirà e non poco per il suo design.