Alpine Arkana: allo studio la sportiva SUV coupé e non solo

Il nuovo corso di Alpine potrebbe iniziare con la versione sportiva della SUV coupé Renault Arkana, destinata ad adottare la tecnologia E-Tech Plug-In a propulsione ibrida. Grazie all’abbinamento tra il futuro motore a benzina 1.5 TCe a quattro cilindri e i propulsori elettrici dedicati, la vettura sarà accreditata della potenza complessiva di almeno 300 CV. Attesa nel corso dell’anno prossimo, la nuova Alpine Arkana dovrebbe essere commercializzata nel 2023.

La SUV Coupé Alpine A410

Tuttavia, tra i piani del brand Alpine figura anche l’inedita SUV coupé A410 a propulsione elettrica che condividerà la specifica piattaforma modulare CMF-EV con la Nissan Ariya. Molto probabilmente sarà svelata nel corso del 2023, ma la commercializzazione partirà l’anno seguente. Inizialmente, debutterà la Alpine A410 da circa 400 CV di potenza, ma poi sarà affiancata dal modello A410S da oltre 500 CV di potenza. Dotata della trazione integrale, sarà lunga all’incirca 465 centimetri. Inoltre, avrà la sportiva configurazione dell’abitacolo a quattro posti e il pacco delle batterie da 90 kWh che garantirà circa 400 km di autonomia massima.

Anche la prossima A110 sarà elettrica

Infine, nel 2024 o 2025 sarà introdotta la nuova generazione della Alpine A110 che adotterà anch’essa la tecnologia E-Tech Electric a propulsione elettrica. Nota al momento come modello WZ110, sarà sviluppata in sinergia con Lotus che fornirà la piattaforma modulare E-Sports. Molto probabilmente sarà proposta come A110 GT, in quanto avrà la configurazione dell’abitacolo secondo lo schema 2+2. Oltre alla versione a doppio motore elettrico da almeno 400 CV di potenza complessiva, la relativa gamma comprenderà anche la declinazione a triplo propulsore elettrico con la trazione integrale.