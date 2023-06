Alpine A424_β: l’hypercar del futuro del brand per il WEC [FOTO]

È stato un giorno molto importante per i fan di Alpine, quando ha rivelato ufficialmente la sua nuovissima Alpine A424_β. Parliamo di un’hypercar pensata per il FIA World Endurance Championship (WEC) del 2024. Protagonista nelle gare endurance dal 2013, l’azienda francese ha celebrato il suo amore per la competizione con questo importante lancio.

L’A424_β non è solo un’ulteriore hypercar nell’arsenale di Alpine, ma apre un nuovo capitolo per l’azienda, basandosi sulla sua ricca eredità e sul DNA sportivo. Il brand si è mosso con audacia e visione strategica verso il futuro, promettendo che l’hypercar rappresenta la punta di diamante del design delle sue future auto di serie.

Propone un frontale parecchio aggressivo

Fedele alla tradizione del costruttore, l’A424_β rispetta la denominazione tipica delle auto endurance mentre il numero 24 rimanda alla celebre 24 Ore di Le Mans e all’anno di lancio, il 2024. L’Alpine A424_β porta con sé una firma luminosa che anticipa una tendenza che Alpine adotterà nelle sue future creazioni. La vettura ha un frontale decisamente aggressivo, con un aspetto robusto e grintoso, che esprime la determinazione del brand del Gruppo Renault a competere al massimo livello.

La parte posteriore presenta due A a forma di freccia e un motivo triangolare che ricorda i fiocchi di neve Alpine, unitamente a un grande alettone. L’abitacolo è minimalista, pulito e levigato, riflettendo le caratteristiche di una vera supercar stradale.

Il cuore è un V6 da 3.4 litri da 675 CV

È potente e leggera. La scocca in carbonio a nido d’ape, abbinata a una carrozzeria in fibra di carbonio, consente un peso ridotto e una massima resistenza. Il motore è un V6 monoturbo a 90° da 3.4 litri, in grado di erogare 675 CV a circa 9000 g/min. Questo è affiancato da un sistema ibrido Bosch da 68 CV e da un cambio Xtrac a 7 rapporti + retromarcia. Tutto questo si traduce in una macchina estremamente veloce e potente, pronta a dominare le competizioni.

Alpine prevede che la sua nuova Alpine A424_β farà la sua prima apparizione in pista il 28 giugno, con la prima sessione di prove a metà agosto sul circuito Paul Ricard. Il debutto nel Campionato Mondiale Endurance è fissato per marzo 2024, con la 6 Ore del Qatar.

Con il lancio di questo prodotto, il futuro sembra molto promettente per la casa automobilistica francese. Non ci resta a questo punto che attendere per vedere come questa nuova hypercar si comporterà sui circuiti di gara di tutto il mondo.