“La vera innovazione non ha paura di rompere con la tradizione”. Con questo spirito, Alpine A390 si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia del marchio francese, presentando la sua prima fastback sportiva completamente elettrica. Il debutto mondiale è fissato per il 27 maggio, in concomitanza con le celebrazioni del 70esimo anniversario Alpine che si terranno a Dieppe.

Alpine A390, promette di lasciare di stucco

L’attesissima vettura si svela al pubblico attraverso le prime immagini ufficiali, mostrando un design che richiama la concept car A390 β presentata al Salone di Parigi 2024. Tra gli elementi distintivi spiccano i gruppi ottici anteriori, caratterizzati dagli iconici elementi triangolari illuminati “Cosmic Dust”, che evocano la scia di una cometa.

La nuova arrivata reinterpreta l’iconico modello A110 in chiave elettrica, offrendo una configurazione a 5 posti. La carrozzeria è avvolta da un blu intenso che richiama i cieli alpini, mentre gli interni, come anticipato dal direttore del design Antony Villain, si ispirano al contrasto tra la purezza della neve e il nero profondo della roccia.

DNA da F1

L’esperienza di guida promette di essere all’avanguardia, grazie a un cockpit ispirato alle monoposto di Formula 1. Le sospensioni idrauliche regolabili e una serie di tecnologie innovative mirano a garantire prestazioni sportive di alto livello, mantenendo intatto il DNA del marchio francese.

Con questa auto elettrica, Alpine punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel segmento delle vetture elettriche ad alte prestazioni, dimostrando come la transizione verso la mobilità sostenibile possa convivere con il piacere di guida che ha sempre caratterizzato il brand.