All’asta un raro esemplare di Pagani Zonda Revolucion

Di per sé la Pagani Zonda è una vettura esotica, affascinante, ammaliante, desiderata da tutti coloro che hanno un cuore che batte forte per le quattro ruote. Aggiungiamo a questo che la versione Revolucion dell’hypercar italiana aumenta l’appeal di un oggetto di assoluto valore e prestigio, che adesso può entrare a far parte della collezione di qualche fortunato, che abbia a disposizione una bella quantità di denaro.

Non è facile diventare possessori di una delle creature ideate da Horacio Pagani, poiché è necessario averne posseduta una in passato per avere una delle sue versioni più speciali. Questo passaggio si può saltare, se la vettura viene battuta a un’asta, esattamente come questo esemplare di Pagani Zonda Revoucion.

All’asta in Giappone

Sono solamente cinque gli esemplari costruiti della Revolucion e, nessuno di loro è uguale all’altro. Nonostante non siano omologate per la circolazione stradale, queste vetture stuzzicano la fantasia di molti, anche se ormai è troppo tardi per acquistarne una direttamente dalla casa madre.

Nonostante questo, un fortunato proprietario ha deciso di metterla in vendita e fra pochi giorni sarà una delle protagoniste della lussuosa asta che si terrà presso la Casa giapponese BH Auction, anche se finora i dettagli rilasciati sono decisamente pochi. Quello che pare evidente, è che questa vettura avrà a malapena coperto i chilometri per uscire dal rodaggio ed è stata mantenuta in condizioni immacolate, come appena uscita dalla fabbrica.

Specifiche

Questo bolide italiano dispone di un motore AMG V12 aspirato da 6,0 litri, in grado di erogare la potenza di 800 cavalli e 730 Nm di coppia. La struttura del veicolo è in fibra di carbonio a vista con finitura blu lucida per un peso contenuto in circa 1.080 kg. Il prezzo base di questo capolavoro della tecnica automobilistica era di 2,8 milioni di dollari appena uscita dalla fabbrica, adesso però avrà certamente aumentato il suo valore. La stima che viene fatta oscilla fra i 3 e i 5 milioni di euro, staremo a vedere se qualcuno porterà avanti dei rilanci milionari oppure no.