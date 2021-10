All’asta la Dowsetts Comet realizzata da Ant Anstead di Wheeler Dealers

Ant Anstead di “Wheeler Dealers”, per l’Italia “Affari a quattro ruote”, è da tempo interessato a realizzare un’auto di produzione limitata. Nel 2018 ha realizzato la Dowsetts Comet, una vettura speciale costruita su un telaio reticolare in acciaio con pannelli della carrozzeria in fibra di vetro rinforzati in kevlar, realizzati per essere sia resistenti che leggeri. Quella carrozzeria è stata poi modellata su un design ispirato alle auto sportive e alle corse degli anni ’50 e ’60 e rifinita in Porsche Crayon Grey.

Le specifiche

Il motore adottato su questa vettura non sarebbe del tutto estraneo ai piloti degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso. Si tratta, infatti, di un V8 GM LS3 da 6,2 litri accoppiato a una trasmissione Tremec a 5 marce, che fornisce una base comprovata su cui assemblare una buona vettura sportiva. Secondo quanto riferito, la Comet eroga circa 430 CV e accelera da 0 ai 100 km/h in 3,9 secondi.

All’interno, l’abitacolo è rivestito in pelle trapuntata rossa per seguire quelle che erano le tendenze del design dell’epoca d’oro delle auto sportive. A disposizione ci sono anche delle imbracature da corsa complete, quadranti bianchi, volante Moto-Lita, leva del cambio a corsa corta in alluminio tornito, finiture in acciaio inossidabile satinato e pelle goffrata. Sebbene sia progettata per essere e sembrare un’auto sportiva, è dotata di alcuni comfort moderni come una telecamera di backup, aria condizionata, navigatore e una radio.

In vendita all’asta

Costruita appositamente per il suo attuale proprietario, che però ha deciso di separarsene dopo tre anni e 4.000 km circa, a causa di uno sfortunato infortunio alla schiena. Originariamente il prezzo superava le 140.000 sterline, ma adesso la Silverstone Auctions prevede di venderla a circa la metà di quel prezzo. La Dowsetts Comet attraverserà il blocco dell’asta al NEC Classic Motor Show Sale, che si svolgerà dal 13 al 14 novembre. Occhio ai collezionisti più incalliti.