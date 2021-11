All’asta la Chevrolet Corvette che rende omaggio al modello del ’53

La Chevrolet Corvette è una delle sportive americane più celebri ed iconiche di tutti i tempi, merito di una carriera lunga più di 60 anni e piena di successi. Forse però non tutti sanno che nel 2016 l’azienda specializzata Advanced Automotive Technlogies ha realizzato un particolare esemplare dal design vintage che rende omaggio allo storico modello del 1953.

Livrea gialla e tante cromature

Ora, questa particolare Corvette dall’aspetto retrò sarà messa in vendita all’incanto nel corso di un evento organizzato dalla Casa d’aste Mecum che si svolgerà a gennaio. La vettura protagonista di questa asta è spinta da un motore V8 LS6 5,7 litri in grado di sprigionare 411 CV, gestiti da un cambio manuale a sei marce. Dal punto di vista estetico la vettura si distingue per la livrea Millenium Yellow abbinata a tanti componenti cromati, tra cui spiccano la griglia anteriore, le cornici dei fari, i paraurti, etc. Completano l’effetto scenico le pinze dei freni della medesima tinta della carrozzeria e i cerchi in lega cromati avvolti da pneumatici Bridgestone Potenza.

Abitacolo lussuoso e moderno

All’interno dell’abitacolo troviamo rivestimenti in pelle bicolore nero e giallo, a cui si aggiungono badge dedicati al 50esimo anniversario della Corvette. A parte queste modifiche, gli interni ricalcano quelli della Corvette C5 che porta in dote impianto audio Delco-Bose, climatizzatore bizona, sedili elettrici e tanti altri accessori.

La Chevrolet Corvette AAT 1953/2003 sarà in vendita all’asta dal 5 gennaio prossimo in occasione dell’evento di Mecum Auctions che si svolgerà nella città di Kissimee, in Florida.