Allarme parcheggi in Europa: le nuove auto sono troppo grandi

Secondo una ricerca condotta dall’organizzazione non governativa Trasporti e Ambiente, attualmente più della metà delle nuove auto vendute in Europa dispongono di dimensioni che superano gli standard dei parcheggi attuali. A causa della crescente popolarità dei SUV e delle sempre più ricche dotazioni dei nuovi modelli, la larghezza media di questi veicoli aumenta di circa 0,5 centimetri ogni anno.

Le auto nuove sono sempre più grandi e questo crea problemi con i parcheggi

Nel 2023, la larghezza media dei SUV era di 180,3 cm, mentre lo standard per un parcheggio era di 180 cm. Tuttavia, vi sono veicoli che superano notevolmente questa soglia, come il pick-up Ram americano, venduto in molti mercati europei, con una larghezza di 208,5 cm, la BMW X5 con 200,4 cm e la Range Rover Sport con 199 cm.

Certamente, il fenomeno dell’ingrandimento delle dimensioni dei veicoli non è solamente un problema legato al parcheggio. La maggior parte delle strade, specialmente in ambienti urbani, è progettata per veicoli con una larghezza inferiore a 180 cm, al fine di consentire sorpassi sicuri e fornire spazio per altri utenti della strada, come i ciclisti. L’aumento delle dimensioni delle auto può quindi generare sfide nella gestione sicura e efficiente del traffico su strada.

Lo studio di T&E presenta un grafico che mette in evidenza l’impatto dei grandi SUV su una strada tipica in confronto a un’auto di dimensioni “medie”. Come illustrato nel grafico, la maggior parte dei SUV di grandi dimensioni attualmente disponibili in commercio ha una larghezza superiore a 2000 mm. Sebbene siano ancora inferiori rispetto ai tipici pick-up americani a grandezza naturale, questi veicoli possono comunque presentare sfide sulla strade delle città europee come Parigi, Londra e Berlino, dove spesso le strade sono più strette e non sono state progettate per accogliere veicoli così ampi.

La ricerca menzionata suggerisce che i legislatori dovrebbero riesaminare le dimensioni massime dei veicoli passeggeri e dei veicoli commerciali leggeri al fine di preservare lo spazio pubblico da “ulteriori invasioni”. Le dimensioni dei veicoli, compresa l’altezza, sono ritenute cruciali per la sicurezza stradale. Ricerche recenti hanno evidenziato che l’aumento delle dimensioni dei SUV ha portato a un aumento fino al 30% delle fatalità di pedoni o ciclisti sulle strade.