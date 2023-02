Bmw X5 e X6 2023: novità, ibrido plug-in, uscita

Bmw svela la nuova edizione 2023 dei SUV e SUV-Coupé alto di gamma X5 e X6. I due Sport Utility prodotti a Spartanburg (USA) debutteranno sul mercato ad aprile.

Fra i principali elementi di aggiornamento, si segnalano la configurazione xLine di serie per Bmw X5, un nuovo disegno dei gruppi ottici, il “pacchetto” M Sport per Bmw X6 (e disponibile a richiesta per X5), il kit M Sport Pro a richiesta per entrambi i modelli, l’adozione del sistema operativo Bmw 8 e dell’ultima generazione del dispositivo iDrive, l’esordio del display curvo nella gamma SUV del marchio bavarese (il modulo comprende uno schermo da 12.3” per la strumentazione digitale e un display contiguo da 14.9”).

X5 e X6: composizione di gamma

Di seguito la lineup.

Bmw X5

xDrive 50e;

X5 M60i xDrive;

X5 xDrive 40i;

X5 xDrive 30d.

Bmw X6

X6 M60i xDrive;

X6 xDrive 40i;

X6 xDrive 30d.

Corpo vettura

Bmw X5 2023 presenta gli elementi distintivi xLine ed una nuova interpretazione dei gruppi ottici e del “doppio rene”. La fanaleria, più sottile, integra le luci diurne a Led che fungono anche da indicatori di direzione. Le prese d’aria di nuovo disegno, nuove finiture “Exterior Line” in alluminio satinato (comprese le barre longitudinali sul tetto) e un profilo ridisegnato della fanaleria posteriore completano l’identità di modello in chiave 2023.

Fra i dettagli inediti di Bmw X6 2023, oltre ai nuovi gruppi ottici anteriori, c’è di serie il kit M Sport, formato da nuove sottili appendici aerodinamiche anteriori, laterali e posteriori e finiture specifiche in tinta M High-Gloss Shadowline. Il pacchetto M Sport può essere ordinato a richiesta per Bmw X5.

Ecco il dettaglio delle tinte carrozzeria disponibili.

Blue Ridge Mountain metallizzato;

Brooklyn Grey metallizzato;

Skyscraper Grey metallizzato;

Frozen Pure Grey metallizzato;

Circa 40 colorazioni speciali Bmw Individual;

M Marina Bay Blue metallizzato (Bmw X5 M60i xDrive);

M Isle of Man Green metallizzato (Bmw X6 M60 i xDrive).

Abitacolo

Bmw X5 e Bmw X6 2023 adottano il sistema operativo Bmw 8 e la nuova generazione del sistema di controllo e comando iDrive. All’interno, si nota l’arrivo nella lineup SAV-Sports Activity Vehicle (X5) e SAC-Sports Activity Coupé (X6) del display ricurvo che si compone di uno schermo da 12.3” per la strumentazione digitale e un secondo display da 14.9” per la visualizzazione e il controllo (mediante comandi touch) dell’infotainment. I due display sono posizionati dietro un’unica superficie in cristallo.

Riguardo alle finiture interne, si notano un rivestimento in pelle “Sensafin” per la plancia (medesimo materiale per i sedili), nuovi accenti in legno pregiato e un sistema di illuminazione “ambient” retroilluminato a Led nella zona inferiore della plancia lato passeggero.

Motorizzazioni

Sotto al cofano, i due nuovi modelli 2023 sono disponibili con motori benzina 6 cilindri in linea, benzina 8 cilindri a V, turbodiesel 6 cilindri in linea (tutti a trazione integrale intelligente Bmw xDrive, abbinati ad un nuovo cambio Steptronic Sport 8 rapporti con selettore di velocità al volante, e provvisti di tecnologia Mild-hybrid a 48V che offre fino a 12 CV e 200 Nm in più).

Dal canto suo, Bmw X5 ad alimentazione ibrida Plug-in si aggiorna nella denominazione di modello (X5 xDrive 50e) grazie al ricorso all’unità 6 cilindri benzina “new gen” da 313 CV e ad un motore elettrico da 197 CV anch’esso nuovo, integrato nel cambio Steptronic ad 8 rapporti, che erogano una potenza complessiva di 490 CV), ovvero 96 CV in più rispetto alla precedente versione) e 700 Nm di coppia massima (100 Nm in più). L’alimentazione si avvale di una batteria da 25,7 kWh di capacità, ricaricabile fino a 7,4 kW a corrente alternata. L’autonomia di marcia in elettrico dichiarata è nell’ordine di 94-110 km a ciclo WLTP.

Le declinazioni alto di gamma per prestazioni e sportività di Bmw X5 e X6 2023 adottano un nuovo motore da 4,4 litri ad 8 cilindri a V che deriva dalle conosciutissime unità di propulsione ultra-high performance della più recente “famiglia” Bmw M e dispone di tecnologia M TwinPower Turbo con un collettore di scarico trasversale per ciascuna bancata. La potenza massima è di 530 CV, con 750 Nm di coppia massima.