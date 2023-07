Alfaholics Giulia Super R 270: un nuovo restomod da 243 CV dedicato al Biscione [FOTO e VIDEO]

Con la nuova Alfaholics Giulia Super R 270, Alfaholics propone un’alternativa che non rinuncia a potenza e prestazioni, pur essendo più pratica grazie alle sue quattro portiere.

Per l’azienda, sviluppare la nuova Giulia Super R 270 è stato un passaggio quasi naturale, considerando che la Giulia e la GTA condividono la stessa piattaforma. Questo significa che la maggior parte delle componenti performanti della GTA-R sono state adattate con successo alla Giulia Super R 270.

Sotto il cofano c’è un quattro cilindri da 243 CV

Non fatevi ingannare dalla scritta 1.3 presente sul posteriore: la speciale Giulia Super, infatti, è equipaggiata con un motore a quattro cilindri da 2.3 litri, realizzato completamente in alluminio, che si avvale di corpi farfallati e di un’unità di controllo Motec.

La potenza complessiva raggiunge i 243 CV a 7000 g/min, più che sufficienti per una vettura che pesa meno di 900 kg, grazie all’uso di fibra di carbonio per il cofano e ad altri aggiornamenti.

Altre modifiche includono componenti delle sospensioni in titanio, presi in prestito dalla GTA-R. Non tutte le parti, però, sono state riutilizzate. L’interno dell’Alfaholics Giulia Super R 270, infatti, presenta un’estetica classica con sedili d’epoca, ma non mancano dettagli moderni come il caricatore wireless per smartphone compatibili, sapientemente nascosti per mantenere il sapore vintage dell’auto.

Il volante di generose dimensioni, preso in prestito dall’auto originale, dona alla Giulia Super R 270 un tocco più classico rispetto a quanto visto sulla GTA-R con il suo volante da corsa di dimensioni ridotte. Il risultato è un’auto abbastanza compatta da non essere troppo aggressiva, ma al contempo moderna per la sua praticità e per il puro piacere di guida.

È stata provata da Henry Catchpole di Hagerty

Come dichiarato da Henry Catchpole del famoso canale YouTube Hagerty (che ha avuto la possibilità di provare), non si riesce a pensare a una strada, a un viaggio o a una situazione in cui questa auto non lo renderebbe felice.

Anche se l’Alfaholics Giulia Super R 270 non è stata progettata esclusivamente per l’uso in pista, promette comunque di regalare emozioni.