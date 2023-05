Alfa Romeo: un fan crea una Brera a 5 porte

Alfa Romeo Brera è una delle auto più famose tra quelle lanciate dal Biscione sul mercato, che spesso ha diviso i fan del Biscione tra chi ha amato questa auto e chi invece ritiene se ne potesse fare a meno. Alfa Romeo Brera rimane senza dubbio una delle auto più belle del primo decennio di questo secolo. La coupé ha debuttato nel 2005 come versione più sportiva ed elegante della già piuttosto bella Alfa 159.

Fan sudafricano unisce una Alfa Romeo Brera e una 159 creando una Brera a 5 porte

Questa vettura è tornata alla ribalta nelle scorse ore in quanto un appassionato di Alfa Romeo ha trasformato una Brera standard unendola con una 159 in una Brera a cinque porte. Il fan della casa milanese, che si chiama Brendon M. Scholtz, ha iniziato smontando la Brera come mostrato dallo stesso sul suo profilo di Instagram dove si fa chiamare carazy_guy.

La parte posteriore della coupé è stata semplicemente montata sulla 159. Anche se sembra una cosa facile, si tratta in realtà di un lavoro piuttosto complesso. Dopo tutto il lavoro di saldatura e stucco, l’auto è stata verniciata di rosso. Il lavoro sulla carrozzeria ha comportato il taglio al centro dei parafanghi posteriori, modificando il tetto, poiché Alfa Romeo Brera ha un profilo più basso rispetto alla 159.

Questa è stata probabilmente la fase più difficile della realizzazione di questa auto unica. Infatti è stato necessario livellare le altezze differenti delle due auto del Biscione Dopo il trattamento e la preparazione della base, la carrozzeria è stata ricoperta con vernice di colore rosso intenso. La vettura è stata completata da Brendon con un tetto nero a contrasto e ruote originali della 159.