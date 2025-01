Alfa Romeo rivede i suoi piani strategici per il mercato nordamericano, rinunciando all’obiettivo di diventare un marchio esclusivamente full electric entro il 2027. Lo ha confermato Chris Feuell, responsabile regionale del brand, annunciando una nuova strategia basata su un approccio multi energy. La casa automobilistica italiana offrirà una gamma di modelli che comprenderà motorizzazioni termiche, veicoli elettrici e ibridi plug in.

Alfa Romeo, il cambio di rotta

La decisione segna un cambio di rotta importante per il marchio del Biscione, dettato principalmente dalla necessità di garantire la sostenibilità economica della rete di vendita. Feuell ha evidenziato che, con soli 110 concessionari negli Stati Uniti, sarebbe stato complesso mantenere un modello di business redditizio puntando esclusivamente sui veicoli elettrici. Diversificare l’offerta diventa quindi una scelta strategica per sostenere i dealer e rispondere a una domanda di mercato ancora diversificata.

Questa mossa si inserisce in un quadro più ampio di revisione delle strategie produttive e commerciali, accelerato dalla recente uscita di scena di Carlos Tavares, ex CEO di Stellantis, e dalle politiche dell’amministrazione di Donald Trump. Quest’ultimo ha infatti adottato una linea critica verso il Green Deal, cercando di ridurre le restrizioni sulle scelte energetiche dei cittadini americani.

Offerta diversificata anche in Europa?

Rimane ora da vedere se l’approccio multi energy sarà circoscritto al mercato statunitense o se avrà implicazioni globali. In Europa, il marchio aveva precedentemente espresso ambizioni di elettrificazione totale, ma alcuni segnali suggeriscono che potrebbe essere adottata una strategia più flessibile anche nel Vecchio Continente. L’ex responsabile di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, aveva infatti lasciato intendere che un’offerta diversificata potrebbe rispondere meglio alle esigenze dei consumatori europei.

Questa scelta sottolinea come le case automobilistiche debbano adattarsi continuamente a un panorama in evoluzione, influenzato da politiche governative e mutevoli condizioni di mercato. Per il Biscione, l’approccio multi energy rappresenta una scommessa cruciale per mantenere competitività e sostenibilità in un settore sempre più dinamico.