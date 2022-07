Alfa Romeo Tonale diesel: gamma, prezzi, equipaggiamenti

Alfa Romeo dà ufficialmente il via alle ordinazioni per la novità Tonale diesel. Una new entry che arricchisce le proposte di gamma, già articolate sulle declinazioni Hybrid 130 CV e 160 CV, che hanno già superato 4.500 ordinazioni e di cui i primi esemplari sono in consegna. Analizziamo qui la composizione di gamma, gli equipaggiamenti, gli importi di vendita.

Alfa Romeo Tonale primo contatto con il SUV del Biscione Guarda le altre 41 fotografie →

Alfa Romeo Tonale diesel: motore e trasmissione

Sotto al cofano, la novità che va ad arricchire la lineup Tonale già declinata nelle configurazioni Hybrid da 130 CV e 160 CV adotta l’unità motrice quattro cilindri turbodiesel da 1,6 litri, abbinata al cambio automatico TCT sei rapporti e doppia frizione. La potenza massima è 130 CV, la coppia massima è di 320 Nm. Analogamente alle configurazioni Hybrid già in commercio, la novità a gasolio viene equipaggiata con il dispositivo IBS-integrated Brake System, pinze freno Brembo fisse a quattro pistoncini, dischi anteriori autoventilanti e posteriori pieni. La dotazione di serie prevede anche il Dynamic Torque Vectoring Alfa Romeo e le sospensioni con ammortizzatori FSD (Frequency Selective Damping), su geometrie a schema McPherson per avantreno e retrotreno, con assetto e angoli caratteristici specifici.

Alfa Romeo Tonale diesel: i perché della motorizzazione a gasolio

Sebbene il mercato diesel sia in fase di costante diminuzione (-21% in Italia a giugno 2022, con una quota di mercato scesa al 20,7% dal 22,5% di giugno 2021, e 20,6% nei primi sei mesi dell’anno a fronte del 24,2% del primo semestre 2021), l’arrivo di Alfa Romeo Tonale turbodiesel si pone l’obiettivo di ampliare le esigenze dei clienti, compresi gli utenti che percorrono molti km all’anno e le aziende di gestione flotte.

In effetti, il progetto Tonale nasce – come indicano i tecnici Alfa Romeo – con un’ottica ben precisa: garantire un sostanziale valore residuo e il migliore posizionamento sul mercato in questo ambito, a prescindere dal tipo di motorizzazione scelta. Per questo, la dotazione adotta (ed è il primo veicolo al mondo ad esserne equipaggiato) il certificato digitale NFT (Non-Fungible-Token), un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni su ogni singolo esemplare, dalla manutenzione eseguita, ai km percorsi, fino agli eventuali incidenti subiti

Alfa Romeo Tonale diesel: quanto costa e dotazioni

Di seguito i dettagli sulla composizione di gamma, i prezzi di vendita e gli allestimenti, estrapolati dal configuratore online.

Alfa Romeo Tonale 1.6 diesel 130 CV 6TCT Super : da 35.500 euro;

: da 35.500 euro; Alfa Romeo Tonale 1.6 diesel 130 CV 6TCT Sprint : da 38.000 euro;

: da 38.000 euro; Alfa Romeo Tonale 1.6 diesel 130 CV 6TCT Ti: da 40.500 euro.

Alfa Romeo Tonale diesel: equipaggiamenti

Riportiamo le dotazioni di Alfa Romeo Tonale diesel riferite alla versione “Super” di accesso alla gamma.

Ruote

Cerchi in lega da 18’”.

Finiture interne

Plafoniera con illuminazione a led;

Poggiabraccia anteriore integrato nel tunnel centrale;

Rivestimento in tessuto tecnico soft-touch per pannelli porta e cruscotto;

Volante in tessuto tecnico soft-touch.

Comfort e funzionalità di bordo

Bocchette ventilazione posteriori;

Cannocchiale cluster 12,3” Full TFT;

Climatizzatore automatico bi-zona;

Controllo pressione pneumatici;

Cruise control con limitatore velocità;

Sistema Keyless go;

Poggiatesta posteriori;

Presa anteriore USB Type A+C;

Prese di corrente 12V nel tunnel centrale e nel bagagliaio;

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili;

Telematic Box (sistema di chiamata automatica d’emergenza E-Call);

Tergicristalli con sensore pioggia.

Sedili

Regolazione sedili manuale a 6 vie lato conducente e passeggero.

Dotazioni esterne

Accensione automatica abbaglianti;

Fari posteriori full led con tecnologia Infinity Mirroring ed effetto 3D.

Sicurezza

6 Airbag guidatore, passeggero, a tendina e laterali;

Autonomous Emergency Breaking Pedestrian e VRU (Vulnerable Road Users);

Cinture di sicurezza regolabili in altezza;

Driver attention assist;

Forword collision warning;

Lane Support System;

Limitatore di velocità;

Reminder Alert sedili posteriori.

Finiture esterne

Antenna “Shark Fin” in tinta carrozzeria;

Gusci degli specchi retrovisori in nero lucido con dettaglio “tricolore”;

Coprimozzo Alfa Romeo Colorato;

Maniglie esterne in tinta carrozzeria;

Spoiler posteriore in tinta carrozzeria.

Funzionalità tecniche

Alfa DNA con modalità Esc-Off;

Accensione automatica fari anteriori con sensore crepuscolare;

Freno stazionamento elettronico con funzione autohold;

Intelligent Speed Assist (ISA).

Digitalizzazione, impianto audio, infotainment

Alfa Connect Box;

Alfa Connect Services;

Connettività Apple CarPlay e Android Auto;

Impianto audio con sei altoparlanti;

Sintonizzatore Radio digitale Dab;

Infotainment con display da 10.25”, 2 porte USB, connettività Bluetooth e comandi vocali.

Pinze freno

Pinze freno verniciate in tinta grigio anodizzato.

