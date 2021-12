Alfa Romeo Tonale 2022: le ultime indiscrezioni

Stando a quanto riportato dal sito polacco Spidersweb, la nuova SUV di dimensioni compatte Alfa Romeo Tonale misurerà esattamente 453 cm in lunghezza, 184 cm in larghezza, 160 cm in altezza e 264 cm nel passo.

Ibrida Plug-In al top di gamma

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Alfa Romeo Tonale dovrebbe essere disponibile con il propulsore diesel 1.6 TD da 130 CV di potenza, affiancato dal motore a benzina 1.3 TB nelle versioni da 130 CV e 160 CV, quest’ultima anche con la tecnologia Mild Hybrid. Il top di gamma, invece, sarà rappresentato dalla configurazione PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid – dotata anche della trazione integrale – che potrebbe essere accreditata della potenza complessiva di 270 CV, nonché dell’autonomia massima di circa 80 km nella modalità di guida elettrica. Inoltre, per tutte le motorizzazioni sarebbe previsto esclusivamente il cambio automatico TCT a doppia frizione.

Inizialmente sarà Speciale

Attesa nel corso del 2022, la nuova SUV compatta Alfa Romeo Tonale dovrebbe avere la gamma declinata negli allestimenti Super, Sprint, Ti e Veloce. Tuttavia, potrebbe essere proposta inizialmente nella declinazione Speciale con gli specifici cerchi in lega da 20 pollici di diametro, i fari Matrix a led e gli interni in Alcantara. Infine, sarà commercializzata anche oltreoceano sul mercato statunitense.