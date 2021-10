Alfa Romeo SZ, uno stupendo esemplare del ’91 all’asta

Prodotta dal 1989 al 1991, in appena 1.036 esemplari, l’Alfa Romeo SZ realizzata dalla Carrozzeria Zagato è una dei modelli “moderni” della Casa del Biscione più desiderati dai collezionisti. Svelata sotto i riflettori del Salone di Ginevra del 1989, la SZ (Sprint Zagato) nacque grazie alla collaborazione della celebre carrozzeria milanese con i centri stile della Casa del Biscione e di Fiat. I primi bozzetti furono opera del designer Robert Opron, mentre gli interni furono disegnati da Antonio Castellana.

Solo 1.300 km percorsi

Un esemplare della SZ – con appena 1.300 km percorsi – verrà messo in vendita all’incanto dalla Casa d’aste Bonhams il prossimo 10 ottobre in Belgio. Attualmente la stima d’asta è compresa tra i 60 mila e i 90 mila euro. Come anticipato in precedenza, questo esemplare di colore rosso immatricolato nel 1991 risulta praticamente pari al nuovo, sia all’esterno che per quanto riguarda i pregiati interni rivestiti in pelle color crema. Sono presenti inoltre tutti i libretti d’uso e manutenzione originali.

V6 Busso

Il corpo vettura è stato realizzato in materiale termoplastico Modar, mentre meccanica e pianale derivano dalla 75 Turbo IMSA. Sotto il cofano “batte” il mitico V6 Busso da 3.0 litri a 12 valvole da 210 CV, il tutto abbinato allo schema transaxle con trasmissione installata al posteriore e retrotreno con ponte De Dion. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 7 secondi e una velocità massima di 245 km/h. Per gli ammortizzatori si è optato per componenti idraulici regolabili in altezza da terra, mentre per i freni si è optato per il sistema della 75 Turbo Evoluzione privo del sistema ABS.