Alfa Romeo SZ Trofeo, una vera icona dell’automobilismo storico, è ora sul mercato per i collezionisti e gli appassionati di auto d’epoca. Conosciuta con il soprannome di “Il Mostro”, questa vettura rappresenta una rarità assoluta, grazie al suo design audace e alla produzione limitata.

Alfa Romeo SZ Trofeo, linea spettacolare

Frutto della collaborazione tra Alfa Romeo e Zagato, la SZ è stata prodotta in poco più di 1.000 unità, ma la versione SZ Trofeo si distingue per la sua esclusività. Progettata per competizioni monomarca, vanta una ricca storia agonistica, che include la partecipazione alla gara di supporto del Gran Premio di Monaco del 1993 e numerose apparizioni nel campionato italiano Supercar GT dello stesso anno.

Cuore pulsante della vettura è il leggendario motore Busso V6 da 3.0 litri, famoso per il suo suono inconfondibile e le prestazioni mozzafiato. Questo esemplare, in particolare, conserva la livrea da corsa originale in rosso e bianco e ha percorso meno di 22.000 chilometri, un dettaglio sorprendente considerata la sua età e il passato agonistico.

Tra le caratteristiche distintive rispetto alla versione standard, spiccano i cerchi OZ Racing da 16 pollici e un abitacolo essenziale, dotato di sedili a guscio e una plancia minimalista, che sottolineano la sua vocazione da pista. Questi dettagli rendono la SZ Trofeo non solo un’auto sportiva, ma un autentico pezzo di storia del motorsport.

Utilizzata da Andrea de Adamich

Questo esemplare è stato utilizzato come auto personale dall’ex pilota di Formula 1 Andrea de Adamich per oltre dieci anni, prima di essere acquistato da un collezionista olandese che l’ha registrato per l’uso stradale in Germania. A rendere ancora più prestigiosa la sua storia, il leggendario campione di rally Walter Rohrl ha avuto l’occasione di guidarla sul circuito del Red Bull Ring in Austria.

Attualmente, questa rarità del Biscione è in vendita in Germania al prezzo di 185.000 euro, una cifra che riflette il suo valore storico, le prestazioni eccezionali e il fascino collezionistico. Per gli appassionati in cerca di un’auto unica e ricca di storia, questa è un’opportunità da non perdere.