Alfa Romeo Stelvio rubato semina il panico dopo un inseguimento con la polizia [VIDEO]

Un giovane australiano di 25 anni ha causato il caos su una strada di Sydney mercoledì, schiantantosi ripetutamente contro una recinzione alla guida di un Alfa Romeo Stelvio rubato. Il SUV aveva già riportato danni in un precedente incidente con una Mercedes in un’altra località, dopo un inseguimento della polizia che era stato interrotto per motivi di sicurezza.

Alfa Romeo Stelvio rubato semina il panico a Sydney prima di schiantarsi

Nelle immagini condivise su Reddit e su diverse emittenti televisive australiane, si vede questo Alfa Romeo Stelvio colpire la recinzione metallica almeno due volte prima di fermarsi. L’incidente è avvenuto in Vanessa Street a Kingsgrove. Alcuni testimoni oculari hanno tentato di avvicinarsi al SUV, che si muoveva in modo imprevedibile, probabilmente a causa dei danni ai sistemi di sterzo e sospensione. Un altro video mostra una persona che riesce a fermare il conducente brandendo un oggetto metallico dopo che questi è uscito dal veicolo.

Secondo la polizia del Nuovo Galles del Sud, l’Alfa Romeo Stelvio coinvolto nell’incidente era stato segnalato come rubato da una residenza a Pennant Hills il mese precedente. Gli agenti hanno scoperto il veicolo parcheggiato in Kylie Parade Street a Punchbowl alle 12 di mercoledì. Quando gli agenti si sono avvicinati al veicolo, il conducente è fuggito immediatamente, dando inizio a un inseguimento della polizia. Tuttavia, l’inseguimento è stato prontamente fermato dalla polizia per motivi di sicurezza.

Dopo essere sfuggito alla polizia, il 25enne senza patente è stato coinvolto in un incidente con una Mercedes-Benz in Payten Avenue a Roselands ma è riuscito a fuggire dalla scena. Il successivo incidente è avvenuto in Vanessa Street a Kingsgrove dove ha perso il controllo del SUV colpendo ripetutamente la recinzione.

Fortunatamente, la vicenda si è conclusa senza feriti gravi e l’uomo responsabile è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti hanno trovato una pistola ad aria compressa e diversi oggetti rubati in suo possesso mentre lo portavano in custodia. Come riportato da 7News, al sospetto è stata rifiutata la cauzione e dovrà affrontare accuse gravi tra cui furto di auto, non essersi fermato durante un inseguimento della polizia, guida pericolosa, possesso di arma da fuoco proibita non autorizzata e mancanza di patente di guida. Per quanto riguarda il povero Alfa Romeo Stelvio, è probabilmente da rottamare mentre il proprietario della casa avrà sicuramente bisogno di una nuova recinzione.