Alfa Romeo Stelvio premiato ai MissionFleet Awards

Alfa Romeo Stelvio ha ricevuto un nuovo premio, l’ennesimo della sua lunga carriera. Il SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione è stato proclamato “Miglior auto per dirigenti” in occasione dei MissionFleet Awards 2023 che si sono tenuti ieri a Milano. All’evento hanno preso parte tutti i protagonisti del settore. Il SUV di Alfa Romeo è riuscito a prevalere sulla concorrenza grazie alle sue caratteristiche ed in particolare alla sportività e allo stile senza dimenticare gli aspetti tecnologici che sicuramente hanno avuto un ruolo importante in questa vittoria.

La miglior auto per dirigenti? è Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Stelvio dunque si conferma un’auto molto apprezzata tra i dirigenti delle aziende che hanno votato in massa per il SUV della casa automobilistica del Biscione che per via delle sue caratteristiche è una delle auto che soddisfa maggiormente quelle che sono le esigenze in questo particolarmente comparto che rimane sicuramente uno dei più importanti quanto meno per quello che concerne il segmento D del mercato. Questa è l’ennesima buona notizia che arriva in questo 2023 per Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione, secondo i dati di Dataforce, in questo 2023 ha registrato una crescita costante nel nostro paese. Si tratta infatti del brand premium che cresce maggiormente in Italia e le cui vendite sono praticamente raddoppiare rispetto ai primi 10 mesi dello scorso anno.

Alfa Romeo Stelvio è stato uno dei principali protagonisti di questa crescita e questo premio dunque rappresenta una sorta di ciliegina sulla torta di questa annata sicuramente da ricordare per il SUV che lo scorso anno è stato aggiornato e che nel 2026 riceverà una seconda generazione.