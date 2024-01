Alfa Romeo, Simona Magnarelli: ‘Nel 2023 volumi raddoppiati e sta per arrivare Milano’

L’introduzione della serie speciale Tributo Italiano ha fornito il contesto ideale per riflettere sulle esperienze di Alfa Romeo nel corso dell’anno trascorso. Simona Magnarelli, responsabile comunicazione de brand milanese in Italia, ha condiviso le sfide e i successi del 2023, offrendo anche prospettive e anticipazioni per l’anno appena iniziato.

Il responsabile della comunicazione di Alfa Romeo ha messo in evidenza l’ottimo momento del Biscione

In merito al momento attuale di Alfa Romeo, Simona Magnarelli ha commentato: “In un periodo complesso per l’intero settore, Alfa Romeo ha saputo ottenere risultati eccezionali. Abbiamo assistito a un raddoppio nei volumi, con circa 27.000 unità vendute e una quota di mercato dell’1,7%, evidenziando una crescita dell’0,6% rispetto all’anno precedente. Questo successo straordinario ci posiziona come il marchio premium con la maggiore crescita anno su anno. Siamo davvero entusiasti e soddisfatti di questo risultato.”

“Esprimiamo soddisfazione per le prestazioni di Tonale, con circa 20.000 unità vendute. Anche le rinnovate Giulia e Stelvio hanno mantenuto le aspettative. Inoltre, abbiamo celebrato il centenario del marchio Quadrifoglio con un’edizione speciale di Giulia e Stelvio, e presentato con entusiasmo la vettura da sogno, la 33 Stradale.” Ora ovviamente tutte le attenzioni di Alfa Romeo sono rivolte al debutto del SUV Milano che sarà presentato nel corso del prossimo mese di aprile e che fa ben sperare per la crescita delle immatricolazioni del marchio.