Alfa Romeo: sarà così il futuro SUV coupè elettrico? [RENDER]

Alfa Romeo ha in programma diversi modelli nel suo prossimo futuro, e chissà che fra questi non possa esservi spazio anche per un SUV coupé. Mo Ismail, un creative designer molto noto e affermato nel suo ambiente, che collabora con Stellantis per il mercato americano, per Chrysler, RAM e Jeep, ha realizzato un render dove ipotizza un modello di questo tipo. L’immagine mostra un SUV coupé due + due che avrebbe dimensioni vicine a quelle della Stelvio.

Alfa Romeo: il famoso designer Mo Ismail ha immaginato così un futuro SUV coupé del Biscione

Ovviamente una vettura di questo tipo sarebbe solo un’auto di nicchia ma nel caso in cui assomigliasse a quella proposta dal designer in questo render, siamo sicuri potrebbe trovare una calorosa accoglienza. Ricordiamo che la casa automobilistica del Biscione vuole trasformarsi in un brand premium globale per dare serio filo da torcere a rivali del calibro di Audi, BMW e Mercedes. Per farlo, Alfa Romeo ha lavorato molto sulla sua immagine, eliminando le auto più piccole come la Mito e la Giulietta, e puntando su auto più grandi e spaziose, come le berline e i SUV. L’ultima nata, Alfa Romeo 33 Stradale, non ha fatto altro che aumentare questa aurea di esclusività che speriamo possa portare Alfa Romeo ad occupare un ruolo sempre più importante all’interno del mercato auto globale.

Il render realizzato da Mo Ismail a proposito di questo ipotetico SUV coupé di Alfa Romeo si basa su una linea elegante e sportiva, che richiama il DNA del celebre marchio del Biscione. Il frontale è dominato dalla classica griglia a scudetto, affiancata da fari a LED affilati. Il modello immaginato in questa immagine mostra una linea di cintura alta e una linea di tetto bassa e inclinata. Si tratta di caratteristiche che conferiscono un aspetto dinamico e aggressivo a questo SUV. Il posteriore è caratterizzato da un lunotto inclinato, da un portellone con spoiler integrato e da un diffusore con terminali di scarico dalla forma esagonale.

Per quanto riguarda la motorizzazione, il SUV coupé di Alfa Romeo potrebbe essere completamente elettrico, sfruttando la piattaforma STLA Large di Stellantis, la stessa che verrà usata per altri modelli elettrici del gruppo. Questa piattaforma permetterebbe al SUV coupé di offrire diverse opzioni di batteria e di potenza, con una possibile autonomia di oltre 800 km e una ricarica rapida in 15 minuti.