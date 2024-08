Alfa Romeo è pronta a rivoluzionare il mercato automobilistico con due nuovi modelli altamente attesi: la Giulia e l’E-Jet, in arrivo rispettivamente nel 2026 e nel 2027. Questi veicoli incarnano la nuova visione della casa automobilistica del Biscione, puntando su un mix di design avveniristico, prestazioni straordinarie e tecnologie all’avanguardia.

Il primo modello a debuttare sarà la nuova Alfa Romeo Giulia, previsto per la primavera del 2026. Costruita nello stabilimento Stellantis di Cassino, utilizzerà la piattaforma STLA Large, offrendo un design ancora più dinamico e affilato rispetto all’attuale versione. Alcuni elementi stilistici, come i fari affilati e lo scudetto chiuso, richiameranno quelli della recente Alfa Romeo Junior.

Questa nuova Giulia, oltre a puntare sulle prestazioni con versioni Quadrifoglio capaci di superare i 1000 cavalli, si distinguerà anche per il lusso e la tecnologia avanzata. Le versioni elettriche, che costituiranno la maggioranza dell’offerta, garantiranno un’autonomia superiore a 800 km e tempi di ricarica ultraveloci, permettendo di passare dal 20 all’80% in meno di 18 minuti.

Nel 2027 sarà la volta dell’Alfa Romeo E-Jet, un modello che segnerà il ritorno del marchio milanese nel segmento E dopo anni di assenza. Come anticipato dal CEO Jean Philippe Imparato, l’E-Jet rappresenterà una vera e propria innovazione in termini di design, offrendo qualcosa di inedito e sorprendente che lascerà il segno nel settore automobilistico. Anche questo modello sarà basato sulla piattaforma STLA Large, ma in una versione allungata, e sarà prodotto nello stesso stabilimento della Giulia e della Stelvio, a Cassino. L’E-Jet è stato concepito per conquistare mercati chiave come gli Stati Uniti e la Cina, grazie a un mix di eleganza, prestazioni e innovazione.

Queste due vetture incarnano la nuova era di Alfa Romeo, che punta a rafforzare la sua posizione nel panorama automobilistico globale attraverso modelli che non solo mantengono viva la tradizione sportiva del marchio, ma la proiettano verso il futuro con una forte attenzione alla sostenibilità e all’elettrificazione.