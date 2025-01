“Non ci sarà una nuova Giulietta nel futuro di Alfa Romeo, ma il segmento C non resterà scoperto”, ha dichiarato il CEO Santo Ficili, segnando un importante cambio di strategia per il celebre marchio italiano.

Alfa Romeo, Tonale ancora per un po’

La casa del Biscione ha infatti annunciato che l’attuale Tonale sarà sostituita da un nuovo modello di crossover entro il 2030. Questa decisione riflette l’evoluzione del settore automobilistico, sempre più orientato verso i SUV e i crossover, a discapito delle tradizionali berline. Il futuro veicolo sarà sviluppato sulla piattaforma tecnologica STLA Medium, che permetterà di offrire sia motorizzazioni tradizionali che completamente elettriche. La produzione rimarrà in Italia, ma non sarà più effettuata nello stabilimento di Pomigliano, attuale sede di assemblaggio della Tonale.

La segmento C del Biscione

Il design del nuovo crossover promette linee più sportive e aerodinamiche, anticipando la possibilità di un nome del tutto nuovo, che segnerebbe un distacco definitivo dalla denominazione attuale. Ma la trasformazione del marchio non si limiterà al segmento C: anche la storica Giulia è pronta a una rivoluzione. La nuova versione della berlina, attesa per il prossimo anno, abbraccerà uno stile ispirato ai crossover, allineandosi ai trend più recenti del mercato.

Questo cambiamento strategico rappresenta la risposta di Alfa Romeo alle nuove esigenze del mercato globale. Pur rimanendo fedele al suo DNA sportivo e premium, il marchio italiano dimostra di sapersi adattare, preparandosi ad affrontare le sfide future con un approccio innovativo e rispettoso della tradizione.