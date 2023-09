Alfa Romeo: la prossima supercar sarà una spider?

Interessanti dichiarazioni da parte del numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato. Parlando con la stampa italiana il capo dello storico marchio milanese ha lasciato intendere che quello della nuova 33 Stradale non resterà un caso isolato ma che nei prossimi anni il programma di lanciare supercar in edizione limitatissima a prezzi elevati si arricchirà di nuovi capitoli. Queste auto avranno il compito di mostrare come il brand premium di Stellantis sia capace non solo di realizzare auto alla portata di tutti ma anche dei veri e propri capolavori.

La prossima fuoriserie di Alfa Romeo? Potrebbe essere una spider

Il prossimo modello ad arrivare nei prossimi anni potrebbe essere una nuova Spider che potrebbe rappresentare una sorta di non plus ultra della casa automobilistica del Biscione in termini di stile, tecnologia, prestazioni e lusso. Questa vettura, che secondo Imparato sarà qualcosa di più del semplice ritorno di una nuova Alfa Romeo Duetto, molto probabilmente sarà dotata di motore elettrico e il suo design sarà realizzato grazie anche ai suggerimenti dei suoi clienti più affezionati come del resto è avvenuto anche con la nuova 33 Stradale al cui sviluppo hanno fornito un grosso contributo alcuni dei 33 clienti che poi hanno acquistato il veicolo. Vedremo dunque a proposito di questo futuro modello che novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi da parte della storica casa automobilistica milanese.