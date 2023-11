Alfa Romeo Junior: un video lo immagina così [RENDER]

Alfa Romeo Junior è il nome provvisorio che è stato dato al futuro SUV compatto che la casa automobilistica del Biscione intende far debuttare nel corso del primo trimestre del 2024. Questa auto sarà la futura entry level del marchio milanese di Stellantis con un prezzo che dovrebbe partire da circa 30 mila euro. Questo SUV avrà una lunghezza intorno ai 4,2 m e sarà prodotto su piattaforma CMP a Tychy in Polonia. Questa auto sarà anche la prima Alfa Romeo ad avere in gamma una versione completamente elettrica.

Ecco come potrebbe apparire in futuro Alfa Romeo Junior

Un video apparso sul web nei giorni scorsi pubblicato dal canale Mahboub1 immagina così il futuro design di Alfa Romeo Junior. Ricordiamo che in base a quanto dichiarato dal CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato il nome ufficiale del SUV sarà rivelato nel corso del prossimo mese di dicembre. Le prime immagini ufficiali potrebbero trapelare agli inizi del prossimo anno mentre la presentazione del modello potrebbe avvenire entro il mese di aprile, mese in cui inizierà la commercializzazione del veicolo.

Di Alfa Romeo Junior Imparato ha detto che piacerà molto a chi amava MiTo e Giulietta e che per essere un SUV sarà davvero sportivo. Ci aspettiamo un assetto ribassato e uno stile molto sportivo e che guarderà soprattutto all’aerodinamica. A proposito di questo modello si vocifera anche il possibile arrivo di una versione ad alte prestazioni con 240 cavalli di potenza. Al momento però si tratta solo di voci e dunque aspettiamo conferme ufficiali da parte di Alfa Romeo che per il momento preferisce non sbilianciarsi troppo sul futuro modello.