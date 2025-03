Alfa Romeo ridefinisce gli standard del segmento delle compatte premium con la nuova Junior Ibrida Q4, un concentrato di potenza, eleganza e sostenibilità. Con quattro ruote motrici, 145 cavalli e oltre 27.000 ordini globali in 38 paesi, questa vettura rappresenta un successo globale per la casa del Biscione.

La trazione integrale

Progettata per offrire versatilità senza compromessi sulle prestazioni, la Junior Ibrida Q4 si distingue per la sua avanzata tecnologia ibrida da 48V. Questo sistema combina un motore turbo 1.2 con due unità elettriche strategicamente posizionate: una sull’asse anteriore, integrata con il cambio automatico a doppia frizione, e l’altra sull’asse posteriore, che garantisce una perfetta trazione integrale senza connessioni meccaniche tra i due assi.

Grazie alla Power Looping Technology, la trazione ottimale è assicurata anche in condizioni difficili come neve, fango o strade bagnate, rendendo questa vettura una scelta ideale per affrontare ogni tipo di percorso.

Dal punto di vista estetico, la Junior Ibrida Q4 si fa notare per i cerchi in lega da 18 pollici, i fari Full LED e il celebre scudetto “Leggenda”. All’interno, l’abitacolo offre un ambiente raffinato con sedili Spiga riscaldati e un sistema infotainment da 10.25 pollici dotato di navigazione integrata.

Alfa Romeo Junior Q4, come funziona il sistema Q4

Una delle principali innovazioni tecniche è l’introduzione delle sospensioni MultiLink posteriori indipendenti, una novità assoluta per questa piattaforma. Questo sistema migliora significativamente il comfort di guida e la maneggevolezza su ogni tipo di superficie.

Non meno importante è l’efficienza: grazie alla leggerezza della sua architettura, la Junior Ibrida Q4 mantiene le emissioni di CO2 sotto i 120 g/km, posizionandosi tra le vetture più ecologiche della categoria, senza sacrificare le prestazioni.

Con questa nuova proposta, Alfa Romeo completa una gamma che include anche la Junior Elettrica per l’uso urbano e la sportiva Junior Veloce. La Junior Ibrida Q4 si rivolge a una clientela variegata: dai professionisti alle aziende, dagli appassionati di sport invernali a chi cerca un’auto versatile e distintiva per l’uso quotidiano.

In sintesi, la Junior Ibrida Q4 rappresenta l’equilibrio perfetto tra la tradizione sportiva di Alfa Romeo e le esigenze di una mobilità moderna, più sostenibile ma senza rinunciare al piacere di guida che contraddistingue il marchio italiano.