“Il futuro è elettrico, anche per le leggende”. Con questa visione, Alfa Romeo si prepara a rivoluzionare il mercato dei SUV premium con la nuova generazione di Stelvio, un modello che promette di fondere l’anima sportiva del Biscione con le più avanzate tecnologie di elettrificazione.

Alfa Romeo Stelvio, attesa per giugno

La Nuova Alfa Romeo Stelvio, la cui presentazione è attesa per giugno e il lancio commerciale previsto tra fine 2025 e inizio 2026, rappresenterà una pietra miliare nella strategia di Stellantis. Questo SUV italiano sarà prodotto nello stabilimento di Cassino e si baserà sull’innovativa piattaforma STLA Large, progettata per ospitare sia motorizzazioni completamente elettriche che ibride.

Sotto il profilo tecnico, il nuovo modello si distinguerà per una gamma di batterie con capacità comprese tra 85 e 115 kWh, supportate da sistemi elettrici dual-voltage (400/800V). Questi accumulatori offriranno un’autonomia straordinaria, stimata tra 700 e 800 chilometri. Saranno disponibili configurazioni a motore singolo e doppio, con la versione Quadrifoglio che promette prestazioni da supercar, raggiungendo i 100 km/h in soli 2 secondi.

DNA sportivo

Il DNA sportivo del marchio non verrà sacrificato. Il CEO Santo Ficili ha assicurato che gli elementi distintivi del carattere Alfa Romeo saranno preservati e valorizzati, grazie a un design accattivante e a dinamiche di guida emozionanti. Gli interni subiranno un’evoluzione significativa, con l’impiego di materiali di alta qualità e l’integrazione di tecnologie all’avanguardia.

La strategia commerciale punta a posizionare la Alfa Romeo elettrica come protagonista nel competitivo segmento dei SUV di lusso. I prototipi sono già in fase di test presso lo stabilimento di Cassino, dove si respira un clima di grande entusiasmo per quello che si annuncia come un modello chiave per il rilancio globale del marchio italiano.