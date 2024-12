Alfa Romeo Junior è “Auto dell’anno 2024” per Auto Motor & Sport in Svezia

La nuova Alfa Romeo Junior piace nel Nord Europa. I lettori di Auto Motor & Sport Svezia ritengono che sia l’Auto dell’Anno 2024. Questo il responso della votazione che li ha coinvolti. Il B-SUV del “biscione” ha messo a segno il 26% dei consensi, piazzandosi davanti alla nuova Renault 5 (12%) e alla Kia EV3 (10%), che completano il podio.

Con queste premesse, i vertici della casa milanese in quota Stellantis si aspettano una buona accoglienza nel mercato svedese, dopo l’auto prescelta farà presto il suo debutto nelle concessionarie. La portata del successo raccolto nel sondaggio fra i lettori della nota testata automotive di quella nazione, messo in risalto dal vantaggio accumulato sulle altre contendenti, denota un certo livello di simpatia per la proposta.

Presto scopriremo se questo si tradurrà in un numero significativo di contratti di acquisto. Una cosa è certa: in Svezia l’attesa per la nuova Alfa Romeo Junior è alta. Queste le parole di Rami Kittilä, Country Manager Alfa Romeo in quel paese:

“L’entusiasmo e l’attenzione che la nuova Alfa Romeo Junior ha generato ancora prima del suo lancio sono un risultato che ci ha davvero impressionato. È una chiara dimostrazione della capacità del modello di trasferire passione italiana ed innovazione tecnologica in modo coinvolgente”.

Ricordiamo che l’Alfa Romeo Junior è tra le auto finaliste del prestigioso concorso “Car Of The Year 2025“. Il compatto Sport Utility Vehicle del “biscione” ha guadagnato l’ingresso nella short list, composta da 7 modelli, dopo una rigida selezione partita dalle 42 auto in concorso.

Per conoscere la vincitrice bisognerà aspettare ancora qualche settimana, visto che il suo nome sarà svelato il 10 gennaio del prossimo anno, al Salone Internazionale di Bruxelles, dopo l’accurata analisi dei contenuti proposti dalle finaliste. In ogni caso, far parte della rosa delle “magnifiche” sette è già una bella soddisfazione per gli uomini del marchio lombardo.

Sul piano propulsivo, l’Alfa Romeo Junior può essere scelta nelle configurazioni Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV, offerta anche nella variante a trazione integrale Q4, ed elettrica, in 2 declinazioni di potenza: 156 CV per la versione standard, 280 CV per il più sportivo allestimento Veloce.