Alfa Romeo 33 Cabrio: un pezzo unico a prezzo stellare | Video

L’Alfa Romeo 33 Cabrio esiste, a quanto pare, in esemplare unico. Non si tratta di un’opera ufficiale della casa del “biscione”, ma è il frutto del lavoro di una carrozzeria esterna, eseguito nel 1993, sulla base di una Permanent 4 della seconda serie. Confesso che non ero a conoscenza di questa vettura come, probabilmente, molti di voi.

In un breve video pubblicato su Instagram possiamo ammirarne le alchimie estetiche, per trarne un giudizio. Evito di esprimere il mio, per evitare qualsiasi forma di condizionamento, ma sarei curioso di conoscere il vostro. Mi sbilancio, invece, sul prezzo richiesto, pari a 100 mila euro, che personalmente considero esagerato.

Con la stessa cifra penderei ben altro, ma il mio modo di vedere le cose non è universalmente condiviso, quindi non si può escludere che qualcuno sia disposto ad effettuare un esborso importante per un modello del genere. Voi che fareste? Ho l’impressione, in questo caso, di registrare un allineamento piuttosto esteso alla mia visione.

Tornando fuori dal terreno dell’analisi soggettiva, riserviamo due parole agli aspetti tecnici del modello. L’Alfa Romeo 33 con il tetto “tagliato” ha un suo specifico carattere. Il lavoro, come dicevamo, è partito da una rara Permanent 4 a trazione integrale, spinta da un motore boxer da 1.7 litri, a 16 valvole, da 132 CV di potenza massima.

I tratti stilistici, anche se rivisti rispetto alla serie iniziale, riprendono ancora i tagli geometrici conferiti al corpo grafico da Ermanno Cressoni nel 1983. La versione restyling prese forma nel 1989, quando avvenne il suo lancio nella rinnovata veste. Il nuovo design mostra la volontà di compiere un apparentamento stilistico con la splendida 164, soprattutto nella fanaleria dello specchio di coda. Alcune modifiche all’assetto migliorarono la qualità dell’handling, regalando maggiori soddisfazioni di guida a chi stava al volante.

Screen shot da video IG roma_urraco