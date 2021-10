Alfa Romeo: in futuro una novità all’anno, a partire dalla Tonale

Nell’intervista rilasciata ad Automotive News, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato di Alfa Romeo ha dichiarato che la Casa del Biscione presenterà una novità importante ogni anno, prima di introdurre solo auto a propulsione elettrica a partire dal 2027.

La Tonale ed altri obiettivi

Il nuovo corso di Alfa Romeo inizierà l’anno prossimo, con il debutto della SUV compatta Alfa Romeo Tonale che sarà svelata nel mese di marzo del 2022. Versione di serie dell’omonima concept car esposta al Salone di Ginevra del 2019, è stata rimandata più volte per lo sviluppo della versione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Inoltre, il manager francese ha confermato il maggior impegno per il mercato statunitense, nonché l’adozione della piattaforma modulare STLA Large – sviluppata in sinergia con Maserati – per le future Giulia e Stelvio.

Le indiscrezioni sulle prossime novità

Quindi, Alfa Romeo svelerà una novità all’anno fino al 2026. Dopo la Tonale, potrebbe essere la volta della SUV di piccole dimensioni, gemella delle prossime Fiat 500X e Jeep Renegade, al momento nota come Brennero. Prima delle nuove Giulia e Stelvio, invece, dovrebbe essere introdotta la nuova generazione della compatta Giulietta.