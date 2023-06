Alfa Romeo: in arrivo una super car? [RENDER]

Alfa Romeo a breve potrebbe arricchire la sua gamma con una nuova super car. Si tratterebbe per il momento di una concept car di una futura hypercar ad altissime prestazioni che non si sa ancora se arriverà in produzione. In ogni caso se ciò avverrà non sarà una cosa rapida, si parla infatti del 2025. A proposito di questo modello che secondo alcuni si potrebbe chiamare 6C, si dice possa essere una sorta di omaggio in chiave moderna alla storica 33 Stradale ma anche su questo per il momento non ci sono notizie certe.

A breve una sorpresa importante per la gamma di Alfa Romeo

Quello che sembra abbastanza probabile è che Alfa Romeo possa rivelare questa sorpresa già nel corso di questa estate forse già nelle prossime settimane. Il numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, tempo fa aveva detto che questa auto avrebbe stupito per le sue caratteristiche e per le sue prestazioni e che se mai si fosse deciso di lanciarla sul mercato avrebbe avuto un prezzo molto elevato e sarebbe andata sold out prima ancora di essere messa in vendita. Probabilmente anche questa presentazione rientra nella serie di omaggi per i 100 anni del Quadrifoglio a cui Alfa Romeo sta dedicando questo 2023.

Ricordiamo infine che questo sarà solo un gustoso antipasto di tante novità in arrivo nei prossimi anni a partire dal 2024 quando conosceremo il nuovo SUV compatto futura entry level che prenderà il posto di MiTo nella gamma di Alfa Romeo. A seguire nel 2025 e nel 2026 le nuove Giulia e Stelvio mentre il 2027 sarà dedicato al lancio di una nuova ammiraglia.