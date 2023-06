Alfa Romeo: il primo EV debutterà nella prima metà del 2024

Manca poco al lancio della prima auto elettrica totalmente di Alfa Romeo. La vettura sarà lanciata sul mercato nel corso della prima metà del prossimo anno. Si tratterà del nuovo B-SUV della casa automobilistica del Biscione che non ha ancora un nome e con cui il brand premium di Stellantis aprirà dunque una nuova era. Dal 2025 tutte le nuove Alfa Romeo che saranno lanciate sul mercato saranno solo elettriche a cominciare dalla nuova generazione di Giulia che dovrebbe essere svelata proprio nel corso del 2025.

Alfa Romeo: il primo EV in arrivo nella prima metà del 2024

Nome in codice Kid, l’EV sarà un crossover subcompatto che secondo Alfa Romeo è rivolto principalmente all’Europa. Sarà un fratello della Jeep Avenger, che è anche elettrica ma offre l’opzione di un motore a combustione interna in mercati selezionati. Anche il modello del Biscione offrirà un Mild Hybrid che sarà probabilmente la versione entry level della gamma. Lo storico marchio milanese non ha rivelato alcuna specifica per il suo prossimo veicolo elettrico, ma probabilmente saranno presenti una batteria da 54 kWh e un motore da 156 CV sull’asse anteriore, proprio come nell’Avenger.

La produzione del modello avverrà nello stesso stabilimento di Tychy, in Polonia, dove viene costruito l’Avenger. Nel sito è prevista anche la costruzione di un successore della Fiat 500X che dovrebbe essere chiamato 600. E’ probabile che entro fine anno oltre al nome del nuovo modello avremo ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche di questa attesa vettura di Alfa Romeo e della sua versione completamente elettrica. Vedremo dunque che novità arriveranno.