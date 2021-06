Alfa Romeo GTV: le indiscrezioni sul ritorno della sportiva

Stando a quanto riportato da Autocar, nel corso del 2025 tornerà la sportiva Alfa Romeo GTV che condividerà la nuova piattaforma modulare STLA Large, evoluzione dell’attuale Giorgio e destinata anche a Maserati. La gamma comprenderà anche la declinazione a propulsione elettrica da circa 800 km di autonomia massima, con la specifica motorizzazione fornita da Nidec e il pacco delle batterie di Saft. In questa configurazione, andrà a competere direttamente con la BMW i4 e la Tesla Model 3.

Anche Mild Hybrid e Plug-In Hybrid

Tuttavia, la nuova Alfa Romeo GTV sarà disponibile anche nelle versioni Mild Hybrid e Plug-In Hybrid. Inoltre, farà concorrenza alla BMW Serie 4 Gran Coupé, in quanto adotterà la filante carrozzeria berlina coupé a quattro porte. Secondo l’autorevole rivista britannica, sarà la quinta novità del nuovo corso della Casa del Biscione, dopo la SUV compatta Tonale del 2022, la SUV di piccole dimensioni Brennero e la prossima Giulia del 2023, nonché la nuova Stelvio del 2024, senza dimenticare il ritorno dei modelli MiTo e Spider.

La quarta generazione

La sigla GTV sarà utilizzata da Alfa Romeo per la quarta volta, dopo aver identificato le configurazioni sportive degli storici modelli Giulia Sprint GT prima e Alfetta GT poi, più la coupé compatta nota anche come modello 916. Inoltre, doveva essere utilizzata recentemente per la mai nata variante coupé dell’attuale Giulia, prima annunciata e poi cancellata.