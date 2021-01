Tesla Model 3 2021: il prezzo ribassato spiazza la concorrenza?

La novità è fresca e stuzzica la fantasia di tutti gli appassionati del brand americano Tesla, fondato dal brillante imprenditore Elon Musk. Nei configuratori europei del marchio ci sono stati degli aggiornamenti che hanno ritoccato al ribasso il prezzo di partenza della Model 3, la compatta elettrica che tanto piace a un pubblico sofisticato, adesso è proposta a partire da 38.000 euro. Questa scelta potrebbe provocare un vero boom del mercato, ammazzando la concorrenza diretta della vettura. I competitors correranno ai ripari?

Ritocco al ribasso

Nella pratica se si opta per una versione Standard Range Plus con colorazione di serie e senza optional, si parte da un prezzo di 42.750 euro, ai quali dovranno essere scalati gli incentivi statali, ovvero 6.000 euro. In questa maniera sarà possibile portarsi a casa una Model 3 a una cifra davvero ragguardevole, che nel fattispecie tocca i 37.750 euro. Quante altre vetture di questo genere possono essere acquistate restando sotto la soglia dei 38.000 euro? Poche. Nel frattempo anche le altre versioni della gamma sono state interessate dal ribasso dei prezzi, per cui la Long Range diventa un modello molto appetibile, poiché al vecchio prezzo della SR+ offre 580 km di autonomia con una sola carica a partire da 53.990 euro, sempre con incentivi ancora da scalare eventualmente.

Anche il top di gamma

Il ridimensionamento del listino prezzi ha riguardato anche il modello Performance, con cerchi da 20″, velocità massima di 261 km/h, dettagli in carbonio, freni sportivi e accelerazione da 0 a 100 in 3,3 secondi. Anche questo modello è stato inserito nei che possono usufruire degli incentivi italiani con un prezzo base di 60.990 euro. Vuol dire che per avere a casa il modello top di gamma basta staccare un assegno di circa 50.000 euro con una vecchia vettura da rottamare con conseguente agevolazione statale. E inoltre tutti i modelli hanno a disposizione le novità, come nuovi cerchi, nuovi interni, pompa di calore e portellone elettrico, realizzate da Tesla nel corso degli ultimi tempi.