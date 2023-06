Alfa Romeo Gran Stelvio: ecco come il Biscione si prepara a conquistare gli USA [RENDER]

Alfa Romeo Gran Stelvio è un render pubblicato dal sito francese Auto-moto nelle scorse ore. Si tratta della ricreazione di un SUV di grandi dimensioni che nella gamma di Alfa Romeo si andrebbe a collocare al di sopra di Stelvio. Ovviamente si tratta di un soprannome, in quanto sicuramente l’E-SUV del Biscione, sempre che venga confermato ufficialmente, avrà un nome completamente diverso. In futuro la casa milanese intende espandere la sua gamma nel segmento E. Dovrebbero arrivare due auto. La prima dovrebbe essere una ammiraglia che arriverà nel 2027.

Ecco Alfa Romeo Gran Stelvio: sarà questo il design del futuro E-SUV del Biscione?

La seconda, che in questo render è soprannominata Alfa Romeo Gran Stelvio, sarà un SUV lungo quasi 5 metri che proverà a sfidare i rivali a zero emissioni di Bmw, Audi e Mercedes. Si tratterà di un SUV completamente elettrico che nascerà su piattaforma STLA Large. Molto probabilmente sarà prodotto in Italia anche se al momento non è del tutto escluso che possa essere costruito negli Stati Uniti. Del resto si tratta di un modello pensato per fare bene proprio in quel mercato che è fondamentale per diventare un brand premium globale.

Alfa Romeo Gran Stelvio dovrebbe avere uno stile molto sportivo e difficilmente arriverà sul mercato in versione a 7 posti nonostante la popolarità di questo formato di SUV in America. Qualche certezza in più la potremmo avere a settembre. In quel mese infatti Alfa Romeo dovrebbe approvare i suoi futuri modelli quelli che per intenderci saranno lanciati dal 2027 in poi. Tra questi oltre a questo E-SUV potrebbe esserci spazio per una nuova Alfetta, per la Tonale elettrica e forse anche per una Spider.