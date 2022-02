Alfa Romeo Giulia Coupé: arriverà la nuova GTV?

Da quando Alfa Romeo è tornata in auge con i progetti moderni del calibro di 4C, Giulia e Stelvio, in tutto il mondo molti fan del marchio del Biscione hanno desiderato ardentemente una nuova Giulia coupé per proseguire con il rilancio del brand. Ora un designer indipendente si è permesso di immaginarla, senza il consenso di Alfa ovviamente, facendoci sognare come potrebbe essere una versione a due porte della sportiva italiana.

Il render in questione è stato creato da Maxim Shershnev (IG: @maxshershnev) e, sebbene non lavori per Alfa Romeo, è un designer russo professionista che ha già collaborato con marchi automobilistici come Volkswagen, Audi, Renault e Marussia.

La Gran Turismo del Biscione che tanto ci manca

Con la matita tra le mani, il suo obiettivo era quello di tradurre il linguaggio stilistico del design dell’Alfa, dalla berlina Giulia e dal SUV Stelvio a un revival della coupé Giulia con l’aspetto di una Gran Turismo. L’influenza estetica delle attuali Alfa Romeo la si trova nei fanali posteriori, sulla griglia e sulle ruote, mentre il cofano piatto all’anteriore, il tetto spiovente e la silhouette laterale ricordano abbastanza la vecchia Giulia coupé.

Tra gli altri dettagli che colpiscono ci sono la linea di taglio del montante B, il fascione del paraurti e i dettagli laterali, completamente nuovi ma che si abbinano molto bene a questo inedito linguaggio di design creato da Shershnev. Molto affascinante anche il tubo di scarico centrale nella parte inferiore del paraurti posteriore che richiama le linee della griglia triangolare caratteristica della casa automobilistica.

Una nuova GTV all’orizzonte? Magari…

Niente di ufficiale per ora, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che Alfa potrebbe riproporre una nuova coupé GTV, probabilmente con qualche forma di elettrificazione. E se assomigliasse a questa concept non sarebbe certo niente male…