Un viaggio tra passato e futuro, un connubio perfetto tra tradizione e innovazione: è così che Renault R17 Electric Restomod ha fatto il suo debutto durante la Milano Design Week 2025. Questo concept car unico, svelato presso l’area Rnlt Milano in Corso Garibaldi, rappresenta una reinterpretazione moderna della storica Renault 17, icona degli anni ’70. La vettura incarna la filosofia “neo-retrò” del marchio francese, che punta a coniugare il proprio patrimonio storico con una visione proiettata verso la mobilità sostenibile.

Renault ha affidato la realizzazione di questo progetto al celebre designer Ora ïto, noto per il suo approccio innovativo e la capacità di fondere estetica e funzionalità. La silhouette della vettura mantiene le linee distintive dell’originale, arricchite da dettagli contemporanei che la rendono un’opera d’arte su quattro ruote. Gli interni, invece, offrono un equilibrio perfetto tra richiami vintage e tecnologie all’avanguardia, utilizzando materiali di ultima generazione per garantire un’esperienza di guida esclusiva e moderna.

Secondo Laurens Van den Acker, Direttore Design Renault Group, il progetto non è solo un omaggio al passato, ma una dichiarazione d’intenti per il futuro del marchio. “La Renault R17 Electric Restomod celebra le nostre radici, ma traccia anche un percorso verso il domani, dimostrando che la tradizione e l’innovazione possono convivere armoniosamente”, ha dichiarato.

Caratteristiche distintive

Nonostante non sia destinata alla produzione in serie, la electric restomod rappresenta un esercizio creativo che definisce la direzione stilistica e tecnologica di Renault. Tra gli elementi che la rendono unica:

Un design esterno che combina nostalgia e modernità, rendendo omaggio all’estetica originale della Renault 17

Un abitacolo che integra tecnologie avanzate, come display digitali e interfacce intuitive, in un contesto dal sapore retrò

Un powertrain completamente elettrico, simbolo della transizione verso un futuro sostenibile

Dettagli esclusivi che riflettono la visione artistica e creativa di Ora ïto, rendendo la vettura un’opera unica nel suo genere

Un ponte tra passato e futuro

Il progetto della Renault R17 Electric Restomod si inserisce nella strategia del marchio di valorizzare il proprio patrimonio storico attraverso il restomod, un approccio che punta a preservare l’estetica dei modelli iconici aggiornandone la tecnologia. Questo concept non è solo un esercizio di stile, ma una dimostrazione concreta di come il passato possa ispirare soluzioni innovative per il futuro.

Un dettaglio curioso riguarda la storia commerciale della Renault 17 originale: in Italia, per evitare il numero 17 considerato sfortunato, la vettura venne commercializzata come R177. Questo aneddoto aggiunge un ulteriore tocco di fascino alla narrazione di un modello che ha segnato un’epoca.

Sebbene destinata a rimanere un pezzo unico, la Renault R17 Electric Restomod rappresenta una potente dichiarazione d’intenti per il futuro del marchio. È un esempio di come Renault stia creando un ponte emozionale tra le generazioni di appassionati, unendo la bellezza del passato con le ambizioni elettriche e sostenibili di domani. Questo concept è molto più di un’auto: è un simbolo della trasformazione del settore automobilistico, unendo arte, tecnologia e storia in un unico, straordinario veicolo.