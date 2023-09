Alfa Romeo: dopo la nuova 33 stradale si pensa già alla prossima novità

Alfa Romeo lo scorso 30 agosto ha presentato al mondo intero la sua nuova 33 Stradale. Si tratta di una super car di altissimo livello che sarà prodotta in appena 33 esemplari che sono già stati tutti venduti nonostante il prezzo di partenza vicino al milione e mezzo di euro. Nonostante siano passati solo pochi giorni dal lancio di questa importante novità in casa del Biscione si pensa già al futuro. Nei prossimi anni del resto Stellantis intende rilanciare in grande stile il suo brand premium con numerose novità.

In casa Alfa Romeo si pensa già alla prossima novità che vedremo nel corso del 2024

La prima di queste novità arriverà già nel corso del prossimo anno, molto probabilmente nella prima metà del 2024. Si tratta del SUV compatto che sarà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP insieme a Jeep Avenger e Fiat 600 e che sarà la nuova entry level del marchio del Biscione. Questa sarà inoltre la prima Alfa Romeo di serie ad avere in gamma una versione completamente elettrica che probabilmente condividerà il suo motore con quello di Jeep Avenger e Fiat 600.

Questa nuova Alfa Romeo sarà la prima ad inaugurare il nuovo linguaggio di design del marchio sotto il responsabile del design Alejandro Mesonero-Romanos. Si tratterà di un modello dallo stile molto particolare e che non avrà propriamente il design che ci si aspetterebbe da un SUV. Il CEO Imparato ha detto che piacerà molto a chi amava Giulietta e MiTo. Entro fine mese potrebbe finalmente essere rivelato il nome del nuovo modello mentre entre fine anno non si escludono le prime immagini teaser. Vedremo dunque quali novità arriveranno nelle prossime settimane a proposito di questo atteso modello dello storico marchio milanese destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.